La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) informó sobre el primer vuelo solo de un oficial, el reconocimiento académico otorgado a su comandante general, mayor general piloto Enmanuel Souffront Tamayo, y las visitas de representantes legislativos y municipales a su despacho.

Souffront Tamayo recibió al segundo teniente Rolfi Ramírez después de que el oficial completara su primer vuelo solo, conocido en el ámbito aeronáutico como «soleo», a bordo de una aeronave T-35C Pillán.

Durante el recibimiento, el comandante general realizó el tradicional bautizo de vuelo solo, una ceremonia que marca una etapa importante en la formación del piloto.

La FARD destacó que la formación de nuevos pilotos y el entrenamiento especializado permiten desarrollar las competencias técnicas necesarias para cumplir sus misiones aéreas.

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Reconocimiento académico

El comandante general recibió una distinción especial durante la ceremonia «Honor al Mérito Docente y Egresado Destacado UNADE 2026», organizada por la Universidad Nacional para la Defensa «General Juan Pablo Duarte y Díez» (UNADE). El acto fue encabezado por el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa.

La ceremonia contó con la presencia de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; del mayor general Rafael Vásquez Espínola, rector de la UNADE; y de miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, autoridades académicas, docentes, oficiales e invitados.

Durante la actividad se entregaron reconocimientos en las categorías Egresado Destacado UNADE 2026 y Honor al Mérito Docente UNADE 2026, que distinguen la trayectoria profesional, la excelencia académica y los aportes a la formación del personal militar.

En nombre de los homenajeados, Souffront Tamayo pronunció las palabras de agradecimiento. Destacó la importancia de la formación continua y la educación militar para desarrollar el pensamiento crítico, fortalecer la doctrina y apoyar la toma de decisiones en situaciones complejas. También valoró la labor de los docentes en la preparación de las nuevas generaciones de oficiales.

Souffront Tamayo ingresó a la Fuerza Aérea en 1981 y cuenta con más de cuatro décadas de servicio en la aviación militar y civil. Es egresado de la Academia Aérea «General de Brigada Piloto Frank A. Féliz Miranda» y amplió su formación en la NTSB Academy, en Estados Unidos, y en la Singapore Aviation Academy.

Su trayectoria incluye más de 12 150 horas de vuelo y experiencia en operaciones aéreas, seguridad institucional e investigación de accidentes. Fue ascendido a mayor general y designado comandante general mediante el Decreto núm. 557-26.

La UNADE, dependiente del Ministerio de Defensa, desarrolla programas de formación para civiles y militares en áreas vinculadas a la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional. La FARD felicitó a su comandante general y a los demás homenajeados por las distinciones recibidas.

Visitas institucionales

En su despacho, ubicado en Santo Domingo Este, el comandante general recibió al senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, y posteriormente a la alcaldesa del distrito municipal de San Luis, Wendy Paredes Polanco, como parte de su agenda de encuentros institucionales.

Durante la visita del senador, Souffront Tamayo estuvo acompañado de su esposa, Jenny Guillermo de Souffront, presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea (AEOFARD). Por su parte, la alcaldesa acudió con una representante del Consejo de Regidores de la Junta Municipal de San Luis.

La institución indicó que estos encuentros buscan fortalecer las relaciones de cooperación con representantes de distintos sectores del Estado dominicano.