Durante ese período, los precios de las gasolinas premium y regular, los gasoil regular y óptimo, el GLP y el gas natural permanecerán sin variación.

El GLP continuará comercializándose a RD$ 135.20 por galón.

Para mantener ese precio, el Estado asumirá un subsidio de RD$ 61.25 por cada galón, evitando que el incremento de los costos internacionales impacte directamente en los consumidores.

La medida busca contener las presiones externas sobre los precios de los combustibles y reducir su impacto en el presupuesto de los hogares y los costos de transporte.

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1 de 1 | El GLP se mantiene a RD$ 135.20 por galón, mientras el Estado absorbe RD$ 61.25 por cada galón para evitar que las alzas internacionales se trasladen a los consumidores.

La alta demanda de GLP, asociada a la llegada de la temporada de invierno, ha disparado el precio de este combustible.

El precio real de este combustible para esta semana debería ser de RD$ 196.46 por galón, sin embargo, el Gobierno está subsidiando con RD$ 61.25 el galón lo que equivale a un 45.31 % de su precio actual para mantenerlo congelado en RD$ 135.20 y así no trasladar estas alzas a los hogares, comercios, industrias y transporte urbano que utiliza este combustible.

Asimismo, persiste una baja producción de gasoil, relacionado con el conflicto Rusia-Ucrania, elevando el costo del gasoil óptimo en los mercados internacionales hasta promediar US$ 201.60 por barril.

Durante octubre, el promedio del subsidio semanal se situó en RD$ 106.54 para el Gasoil Regular y RD$ 108.07 para el Gasoil Óptimo, alcanzando picos que superaron los RD$ 120 por galón en algunas semanas.

Estas medidas anticrisis, han costado ya RD$ 43,324 millones en lo que va del año 2026.