Una nueva figura asume la representación del Poder Ejecutivo en la provincia de Azua. Se trata de Sahiana Licelot Quezada Melo, designada como gobernadora civil por el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto núm. 775-26, del 29 de octubre de 2026.

Pero ¿quién es la nueva gobernadora?

Quezada Melo es oriunda de Azua de Compostela y abogada de profesión. Se graduó de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en 2009 y realizó una maestría en Derecho Civil y Procedimiento Civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en 2016.

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, durante los cuales ha desarrollado su carrera en áreas como litigios, seguros, responsabilidad civil, derecho bancario y cumplimiento regulatorio, tanto en el sector público como en el privado.

Su trayectoria también incluye participación en la política. En 2020 aspiró a una candidatura a diputada por Azua dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), durante el proceso interno de esa organización política.

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En su preparación profesional también figuran capacitaciones en prevención de lavado de activos, gestión de riesgos, derecho administrativo, regulación bancaria y gestión de seguros. En 2024 obtuvo formación y certificación vinculada a la norma internacional ISO 37301:2021, sobre sistemas de gestión del cumplimiento.

Con su nombramiento, Quezada Melo sustituye a María Minerva Navarro y pasa a ocupar la posición de gobernadora civil de Azua, desde donde tendrá la responsabilidad de representar al Poder Ejecutivo en esa demarcación.

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