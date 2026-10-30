Más de 350 personas requeridas por distintos hechos delictivos se han entregado voluntariamente a las autoridades desde el 17 de agosto, informó este viernes la Policía Nacional.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, indicó que los detenidos se presentaron por distintas vías para responder por los procesos judiciales pendientes.

Sin embargo, la Policía no precisó cuáles delitos se les atribuyen, cuántos tenían órdenes de arresto vigentes ni el estado de los expedientes judiciales.

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Pesqueira sostuvo que las personas que se entregan tienen garantizado el debido proceso y el respeto a sus derechos fundamentales.

La institución agregó que mantiene operativos preventivos y de investigación junto a las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

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