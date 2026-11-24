Falleció este martes 24 Delio Gómez Ochoa, el comandante cubano que participó en la lucha revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista y posteriormente se incorporó a la expedición armada del 14 de junio de 1959, organizada para derrocar el régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

La información fue confirmada a Acento por Omar Ventura, su edecán y amigo cercano al excombatiente.

Aunque era extranjero, Gómez Ochoa se sumó a la causa de los dominicanos que buscaban poner fin al régimen y contribuyó a la preparación de los combatientes que llegaron al país en junio de 1959.

¿Quién es Delio Gómez Ochoa?

Nacido en Holguín, Cuba, en 1929, Delio Irene Gómez Ochoa se incorporó al movimiento revolucionario cubano y alcanzó el grado de comandante del Ejército Rebelde. Después del triunfo de la Revolución cubana, decidió participar en la organización de una expedición internacionalista para contribuir a la caída de Trujillo.

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Fidel Castro y Delio Gómez Ochoa

Su trayectoria quedó vinculada a dos procesos históricos: la lucha revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba y la expedición armada que intentó derrocar el régimen de Rafael Leónidas Trujillo.

Su historia quedó marcada por la captura, la prisión y las torturas que sufrió después de la llegada de los expedicionarios a territorio dominicano. Fue uno de los sobrevivientes de aquella operación y permaneció como testigo de una de las etapas más difíciles de la resistencia contra la dictadura trujillista.

Sus primeros años y la lucha contra Batista

Desde joven se involucró en las actividades contra el régimen de Fulgencio Batista, que había llegado al poder mediante el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952.

De acuerdo con su reseña biográfica publicada en EcuRed, participó en acciones clandestinas contra la dictadura y se incorporó al Ejército Rebelde el 29 de mayo de 1957, en las montañas de la Sierra Maestra.

Delio Gómez Ochoa y Enrique Jimenez Moya

Durante la lucha revolucionaria asumió responsabilidades de organización y dirección militar. Alcanzó el grado de comandante y recibió de Fidel Castro la encomienda de organizar el IV Frente Oriental, que operaba en territorios de la antigua provincia de Oriente.

Posteriormente se trasladó a La Habana para coordinar las actividades del Movimiento 26 de Julio en la capital cubana. Más adelante regresó a Oriente y asumió el mando del IV Frente Simón Bolívar.

Con el triunfo de la Revolución cubana, el 1 de enero de 1959, ocupó la jefatura del Regimiento de Holguín, responsabilidad que desempeñó hasta febrero de ese año.

¿Por qué se involucró en la lucha contra Trujillo?

Después del triunfo revolucionario en Cuba, Gómez Ochoa entró en contacto con el dominicano Enrique Jiménez Moya, quien impulsaba la organización de una expedición armada para combatir la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

El proyecto buscaba organizar una fuerza integrada por dominicanos y combatientes de otras nacionalidades para ingresar al país, establecer frentes guerrilleros y contribuir al derrocamiento del régimen.

Gómez Ochoa se involucró en la preparación militar de los expedicionarios. El entrenamiento se realizó en el campamento de Mil Cumbres, en la provincia cubana de Pinar del Río.

La resolución del Senado dominicano que lo reconoce como héroe nacional destaca su participación en la organización y el entrenamiento de los combatientes que integrarían la expedición de junio de 1959.

La expedición del 14 de junio de 1959

El 14 de junio de 1959 comenzó la operación armada contra la dictadura de Trujillo, con el aterrizaje de un avión en la pista de Constanza.

Gómez Ochoa llegó junto a los combatientes que integraban la expedición aérea. De acuerdo con su testimonio, el plan original contemplaba aterrizar en el valle de San Juan, pero durante el vuelo se les comunicó que el destino sería Constanza.

Después del aterrizaje, los expedicionarios se internaron en las montañas y se dividieron en grupos. Gómez Ochoa quedó al frente de uno de ellos, mientras Enrique Jiménez Moya dirigió otro.

La operación enfrentó dificultades por las condiciones del terreno, la dispersión de los combatientes y la respuesta de las fuerzas militares de la dictadura. La mayoría de los expedicionarios fueron perseguidos y asesinados o capturados.

Gómez Ochoa fue uno de los últimos en caer en manos de las fuerzas trujillistas y sobrevivió a la persecución.

Prisión y torturas en La 40

Después de su captura, Gómez Ochoa fue trasladado a instalaciones militares y posteriormente a centros de detención utilizados por la dictadura, entre ellos la cárcel de La 40, conocida por las torturas infligidas a los presos políticos.

En una entrevista publicada por Diario Libre el 15 de junio de 2026, el comandante relató las torturas a las que fue sometido durante su cautiverio.

Contó que lo sentaron varias veces en una silla eléctrica, le quemaron las uñas y se las arrancaron con alicates. También relató que le apagaban cigarrillos en distintas partes del cuerpo y que era sometido a privación del sueño, además de condiciones precarias de alimentación e higiene.

Gómez Ochoa permaneció encarcelado hasta el 9 de junio de 1961, cuando fue liberado, después de la caída de Trujillo, ocurrida el 30 de mayo de ese año.

Su regreso a Cuba y sus reconocimientos

Tras recuperar la libertad, regresó a Cuba y volvió a incorporarse a las tareas del Gobierno revolucionario.

Según la reseña biográfica de EcuRed, durante la Crisis de Octubre fue designado para organizar batallones de defensa antiaérea integrados por estudiantes universitarios. Posteriormente ocupó la dirección de la Empresa del Mármol.

Su trayectoria también quedó recogida en el libro La victoria de los caídos, publicado en 1998, en el que abordó la experiencia de las expediciones de junio de 1959.

En República Dominicana recibió importantes reconocimientos por su participación en la lucha contra la dictadura trujillista. Entre ellos figura la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, considerada la más alta distinción que concede el Estado dominicano.

El Senado de la República también aprobó una resolución de reconocimiento al comandante, en la que destacó su participación en la organización de la expedición, su supervivencia a la persecución militar y las torturas que padeció durante su encarcelamiento.

Su trayectoria representa uno de los vínculos históricos entre la Revolución cubana y la lucha de los dominicanos que intentaron poner fin a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

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