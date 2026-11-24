El Ministerio Público concluyó este lunes la presentación de sus pruebas en el juicio contra un mayor del Ejército acusado de matar de un disparo en la cabeza a la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, en un hecho ocurrido el 26 de diciembre de 2025 en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

El militar, identificado como Diego Geraldo Mesa Arismendy, admitió parcialmente los hechos y reconoció haber realizado el disparo que provocó la muerte de la joven, según informó la fiscal litigante Yuderky Utate, adscrita al Departamento de Litigación Final de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Utate explicó en un comunicado, que el órgano acusador presentó siete testimonios, cinco de ellos presenciales y dos recibidos mediante cámaras Gesell, como parte de las pruebas que sustentan la acusación.

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso un receso para que la defensa presente los dos testimonios que tiene pendientes.

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La audiencia continuará este martes, cuando se prevé concluir el conocimiento del proceso.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el suceso ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada del 26 de diciembre de 2025, en la avenida Francisco del Rosario Sánchez, cuando el procesado realizó un disparo con su arma de reglamento que alcanzó en la cabeza a Santos Pacheco.

La joven viajaba en una motocicleta junto a una prima adolescente y Merlin Rodríguez Jiménez, quien conducía el vehículo, con destino a una estación de combustible situada en la avenida Padre Castellanos, en el ensanche Luperón.

Durante las pesquisas, las autoridades obtuvieron grabaciones de cámaras de seguridad en las que, según la acusación, se observa al militar caminando por la zona con su arma de reglamento en la mano.

Asimismo, los análisis balísticos determinaron que el casquillo recuperado en la escena correspondía a la pistola Colt calibre 45 asignada al acusado, la cual fue entregada voluntariamente a las autoridades.

El militar permanece en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra, medida impuesta el pasado 2 de enero.

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