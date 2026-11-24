El respaldo ciudadano a una actuación más dura de la Policía Nacional frente a la delincuencia y la mejoría en la valoración de la institución contrastan con los resultados de una encuesta anterior que reflejó un amplio rechazo a los abusos policiales y a las muertes ocurridas durante intervenciones.

La más reciente Encuesta Nacional de Opinión Pública de ACD Media, correspondiente a noviembre de 2026, indica que el 67.9 % de los dominicanos considera que la Policía debería actuar con mayor dureza que ahora frente a la delincuencia.

A esa posición se suma el 71.8 % que manifestó estar totalmente de acuerdo con que los agentes actúen con mano dura, mientras que otro 16.2 % dijo estar algo de acuerdo.

En conjunto, el 88 % expresó algún grado de respaldo a la mano dura policial.

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Los resultados también muestran una mejor valoración general de la institución. El 62.4 % tiene una opinión positiva de la Policía Nacional, frente al 37.4 % que expresa una percepción negativa.

En octubre, la encuesta de ACD Media situaba la opinión favorable sobre la institución en 50.1 % y la desfavorable en 46.7 %.

La diferencia entre ambos levantamientos representa un aumento de 12.3 puntos porcentuales en la valoración positiva y una disminución de 9.3 puntos en la negativa.

De rechazo a los abusos a respaldo a la dureza

El cambio en la percepción adquiere relevancia al compararlo con los resultados difundidos el 19 de octubre, cuando ACD Media publicó una encuesta que abordó expresamente las actuaciones policiales asociadas con abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza y muertes durante intervenciones.

En aquella medición, el 67.8 % de los encuestados rechazó esas actuaciones, mientras que el 28.9 % las respaldó.

La encuesta de noviembre, sin embargo, no preguntó directamente si los ciudadanos apoyan o rechazan las muertes en presuntos intercambios de disparos. Su enfoque estuvo en la valoración de la Policía, la percepción sobre el efecto de sus actuaciones en la delincuencia y el nivel de dureza que debería emplear.

Por eso, los resultados no permiten concluir que el respaldo a la mano dura implique una aprobación de los abusos policiales o de las muertes en operativos.

Sí reflejan que, en noviembre, una amplia mayoría favorecía una respuesta más contundente de la institución frente a la criminalidad, al tiempo que mejoraba su imagen pública.

La mayoría cree que la delincuencia ha disminuido

Otro de los resultados que puede ayudar a explicar la valoración favorable de la Policía es la percepción sobre el comportamiento de la delincuencia durante los últimos meses.

El 57.2 % considera que la actuación policial ha contribuido a reducirla, mientras que el 42.1 % entiende que ha aumentado.

La percepción de una reducción de la delincuencia coincide con el respaldo mayoritario a una actuación más dura de los agentes.

No obstante, el dato corresponde a la apreciación de los encuestados y no constituye, por sí mismo, una medición estadística de la evolución de los delitos.

Una percepción que convive con cuestionamientos

Los resultados de octubre y noviembre muestran dos dimensiones de la relación entre la ciudadanía y la Policía Nacional.

Por un lado, el rechazo a las actuaciones consideradas abusivas y a las muertes durante intervenciones; por otro, la demanda de mayor firmeza frente a la delincuencia.

La comparación también evidencia una mejoría en la imagen de la institución entre ambos levantamientos, aunque las encuestas no establecen qué factores explican ese cambio ni permiten atribuirlo exclusivamente a la política de mano dura.

La encuesta de noviembre fue realizada del 13 al 16 de ese mes, con una muestra de 1,200 personas y un nivel de confianza de 95 %.

La medición de octubre, publicada por ACD Media el día 19, también contó con 1,200 entrevistados y se efectuó del 9 al 11 de octubre.

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