La Iglesia católica conmemora este martes 24 de noviembre a varios santos, beatos y mártires de distintas épocas. Entre las figuras destacadas del día se encuentran santa Flora y santa María de Córdoba, recordadas por su martirio en el siglo IX, y san Andrés Dung-Lac y sus compañeros, asesinados durante las persecuciones contra los cristianos en Vietnam.

Santos principales

Santa Flora y santa María de Córdoba

Santa Flora y santa María fueron dos cristianas que vivieron en Córdoba, España, durante el siglo IX, en una época de persecuciones religiosas bajo el dominio musulmán. Flora era hija de padre musulmán y madre cristiana, mientras que María pertenecía a una familia cristiana y era hermana de un religioso llamado Walabonso.

Ambas fueron arrestadas por profesar públicamente su fe cristiana. Después de permanecer encarceladas, fueron condenadas a muerte y decapitadas en Córdoba, alrededor del año 851. La Iglesia las recuerda como mártires por mantener sus convicciones religiosas pese a las amenazas y los castigos.

Santos Andrés Dung-Lac y compañeros

San Andrés Dung-Lac fue un sacerdote vietnamita que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Nació con el nombre de Trần An Dũng, recibió el bautismo y se convirtió en sacerdote. Su labor religiosa se desarrolló durante un período de persecuciones contra los cristianos en Vietnam.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Fue arrestado y ejecutado el 21 de diciembre de 1839. Su celebración reúne a 117 mártires vietnamitas —entre obispos, sacerdotes y laicos— que murieron por su fe entre los siglos XVIII y XIX. Fueron canonizados por el papa Juan Pablo II en 1988.

Otros santos del 24 de noviembre

Beata María Ana Sala: religiosa italiana nacida en Brivio, en la región de Lombardía. Perteneció a la Congregación de las Hermanas de Santa Marcelina y dedicó su vida a la educación y formación cristiana de niñas y jóvenes.

religiosa italiana nacida en Brivio, en la región de Lombardía. Perteneció a la Congregación de las Hermanas de Santa Marcelina y dedicó su vida a la educación y formación cristiana de niñas y jóvenes. Beata Niceta de Santa Prudencia Plaja Xifra y compañeras: religiosa española que murió durante la persecución religiosa de la Guerra Civil española, en el siglo XX. Es recordada junto a otras integrantes de su comunidad que también fueron asesinadas por su fe.

Beato Bálsamo de Cava: religioso italiano vinculado a la abadía de la Santísima Trinidad de Cava de' Tirreni. Vivió en el siglo XIII y fue reconocido por su vida monástica.

religioso italiano vinculado a la abadía de la Santísima Trinidad de Cava de' Tirreni. Vivió en el siglo XIII y fue reconocido por su vida monástica. San Alberto de Lovaina: obispo de Lieja, nacido en el siglo XII. Se opuso a las disputas políticas y a las presiones que rodearon su nombramiento episcopal. Murió asesinado en Reims, Francia, en 1192.

obispo de Lieja, nacido en el siglo XII. Se opuso a las disputas políticas y a las presiones que rodearon su nombramiento episcopal. Murió asesinado en Reims, Francia, en 1192. San Alejandro mártir: cristiano de la Antigüedad que murió por profesar su fe durante las persecuciones contra los cristianos en el siglo IV.

cristiano de la Antigüedad que murió por profesar su fe durante las persecuciones contra los cristianos en el siglo IV. San Colmano de Uama: monje venerado por la tradición cristiana, cuya memoria se sitúa en el siglo VI.

monje venerado por la tradición cristiana, cuya memoria se sitúa en el siglo VI. San Crescenciano mártir: cristiano venerado como mártir de la Iglesia antigua. Su conmemoración se encuentra asociada a las persecuciones de los primeros siglos.

San Crisógono de Aquileya: mártir cristiano del siglo IV. La tradición lo vincula con las persecuciones del emperador Diocleciano y lo recuerda por su fidelidad a la fe.

mártir cristiano del siglo IV. La tradición lo vincula con las persecuciones del emperador Diocleciano y lo recuerda por su fidelidad a la fe. San Porciano: abad de un monasterio en la región de Auvernia, Francia. Vivió en el siglo VI y es recordado por su vida monástica.

abad de un monasterio en la región de Auvernia, Francia. Vivió en el siglo VI y es recordado por su vida monástica. San Protasio: obispo venerado en la tradición cristiana antigua, cuya memoria corresponde al siglo IV.

obispo venerado en la tradición cristiana antigua, cuya memoria corresponde al siglo IV. San Romano: mártir cristiano del siglo IV, incluido entre los santos conmemorados por la Iglesia el 24 de noviembre.

mártir cristiano del siglo IV, incluido entre los santos conmemorados por la Iglesia el 24 de noviembre. Santa Firmina de Amelia: virgen y mártir venerada en la ciudad italiana de Amelia. Según la tradición, vivió en el siglo IV y murió durante las persecuciones contra los cristianos.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más