La Iglesia católica conmemora este martes 24 de noviembre a varios santos, beatos y mártires de distintas épocas. Entre las figuras destacadas del día se encuentran santa Flora y santa María de Córdoba, recordadas por su martirio en el siglo IX, y san Andrés Dung-Lac y sus compañeros, asesinados durante las persecuciones contra los cristianos en Vietnam.
Santos principales
Santa Flora y santa María de Córdoba
Santa Flora y santa María fueron dos cristianas que vivieron en Córdoba, España, durante el siglo IX, en una época de persecuciones religiosas bajo el dominio musulmán. Flora era hija de padre musulmán y madre cristiana, mientras que María pertenecía a una familia cristiana y era hermana de un religioso llamado Walabonso.
Ambas fueron arrestadas por profesar públicamente su fe cristiana. Después de permanecer encarceladas, fueron condenadas a muerte y decapitadas en Córdoba, alrededor del año 851. La Iglesia las recuerda como mártires por mantener sus convicciones religiosas pese a las amenazas y los castigos.
Santos Andrés Dung-Lac y compañeros
San Andrés Dung-Lac fue un sacerdote vietnamita que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Nació con el nombre de Trần An Dũng, recibió el bautismo y se convirtió en sacerdote. Su labor religiosa se desarrolló durante un período de persecuciones contra los cristianos en Vietnam.
Fue arrestado y ejecutado el 21 de diciembre de 1839. Su celebración reúne a 117 mártires vietnamitas —entre obispos, sacerdotes y laicos— que murieron por su fe entre los siglos XVIII y XIX. Fueron canonizados por el papa Juan Pablo II en 1988.
Otros santos del 24 de noviembre
- Beata María Ana Sala: religiosa italiana nacida en Brivio, en la región de Lombardía. Perteneció a la Congregación de las Hermanas de Santa Marcelina y dedicó su vida a la educación y formación cristiana de niñas y jóvenes.
- Beata Niceta de Santa Prudencia Plaja Xifra y compañeras: religiosa española que murió durante la persecución religiosa de la Guerra Civil española, en el siglo XX. Es recordada junto a otras integrantes de su comunidad que también fueron asesinadas por su fe.
- Beato Bálsamo de Cava: religioso italiano vinculado a la abadía de la Santísima Trinidad de Cava de' Tirreni. Vivió en el siglo XIII y fue reconocido por su vida monástica.
- San Alberto de Lovaina: obispo de Lieja, nacido en el siglo XII. Se opuso a las disputas políticas y a las presiones que rodearon su nombramiento episcopal. Murió asesinado en Reims, Francia, en 1192.
- San Alejandro mártir: cristiano de la Antigüedad que murió por profesar su fe durante las persecuciones contra los cristianos en el siglo IV.
- San Colmano de Uama: monje venerado por la tradición cristiana, cuya memoria se sitúa en el siglo VI.
- San Crescenciano mártir: cristiano venerado como mártir de la Iglesia antigua. Su conmemoración se encuentra asociada a las persecuciones de los primeros siglos.
- San Crisógono de Aquileya: mártir cristiano del siglo IV. La tradición lo vincula con las persecuciones del emperador Diocleciano y lo recuerda por su fidelidad a la fe.
- San Porciano: abad de un monasterio en la región de Auvernia, Francia. Vivió en el siglo VI y es recordado por su vida monástica.
- San Protasio: obispo venerado en la tradición cristiana antigua, cuya memoria corresponde al siglo IV.
- San Romano: mártir cristiano del siglo IV, incluido entre los santos conmemorados por la Iglesia el 24 de noviembre.
- Santa Firmina de Amelia: virgen y mártir venerada en la ciudad italiana de Amelia. Según la tradición, vivió en el siglo IV y murió durante las persecuciones contra los cristianos.
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