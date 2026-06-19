La aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que busca designar la avenida Circunvalación Norte de Santiago con el nombre del expresidente Salvador Jorge Blanco ha generado cuestionamientos en diversos sectores, debido a que esa vía ya había sido nombrada oficialmente como Luis Crouch Bogaert mediante una ley vigente desde el año 2015.

El punto central de la denuncia no gira en torno a los méritos históricos del exmandatario, sino al hecho de que el Congreso estaría impulsando una nueva designación sobre una obra pública que ya cuenta con un nombre legalmente establecido recientemente.

La vía fue designada con el nombre de Luis Crouch Bogaert mediante la Ley 12-15, promulgada el 6 de febrero de 2015, que reconoce al empresario, ingeniero y promotor institucional por sus aportes al desarrollo económico, social, educativo y cultural de Santiago y del país.

El texto legal establece que la denominación corresponde a la avenida que inicia en la autopista Duarte, desde el cruce de Canabacoa, hasta la autopista Joaquín Balaguer, próximo al municipio de Villa González, en la provincia Santiago.

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La controversia legislativa

La controversia surgió luego de que la Cámara de Diputados aprobara en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley que dispone designar la misma vía con el nombre del doctor Salvador Jorge Blanco, quien fue presidente de la República entre 1982 y 1986.

Cámara de Diputados de la República Dominicana.

La iniciativa plantea reconocer la trayectoria política, jurídica y pública del exmandatario, nacido en Santiago de los Caballeros, pero su aprobación ha reabierto el debate sobre la memoria histórica, la seguridad jurídica de las designaciones públicas y el respeto a reconocimientos previamente aprobados por el propio Congreso Nacional.

Críticos de la medida sostienen que, antes de aprobar una nueva designación, los legisladores debieron verificar que la avenida ya tenía un nombre oficial establecido por ley. En ese sentido, advierten que sustituir el nombre de Luis Crouch Bogaert podría interpretarse como un desconocimiento a una figura estrechamente vinculada al desarrollo institucional de Santiago.

La discusión ahora pasa al terreno institucional: si el Congreso desea modificar el nombre de la vía, tendría que hacerlo de manera expresa, reconociendo que existe una ley vigente que ya asignó esa denominación.

Quién fue Luis Crouch Bogaert

Luis Crouch Bogaert fue un ingeniero, empresario y promotor del desarrollo regional, reconocido especialmente por su papel en la creación de la Asociación para el Desarrollo Incorporado, APEDI, fundada el 6 de julio de 1961 por un grupo de empresarios santiagueros.

Ingeniero Luis Crouch Bogaert, reconocido empresario y promotor de organizaciones de desarrollo.

La ley que designó la Circunvalación Norte con su nombre destaca que Crouch Bogaert encabezó ese grupo empresarial que buscó modernizar las industrias nacionales, en una época en que muchas operaban de manera artesanal.

Desde APEDI surgieron o fueron impulsadas instituciones de alto impacto en la vida económica, educativa, científica, social y cultural del país, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM; la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos; el Instituto Superior de Agricultura, hoy Universidad ISA; el Banco Popular Dominicano; el Aeropuerto Internacional del Cibao; la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago; CORAASAN; Plan Sierra; el CEDAF y otras entidades de desarrollo.

La norma también resalta su trayectoria de vida apegada a la solidaridad, la honestidad, la ciencia, el trabajo y el desarrollo de Santiago y del país.

Por esa razón, para sectores santiagueros, el nombre de Luis Crouch Bogaert en la Circunvalación Norte no constituye un simple homenaje simbólico, sino el reconocimiento a una figura que ayudó a construir parte de la infraestructura institucional y económica moderna de la región Norte.

Quién fue Salvador Jorge Blanco

José Salvador Omar Jorge Blanco fue abogado, escritor, dirigente político y presidente de la República Dominicana durante el período 1982-1986.

Nacido en Santiago de los Caballeros el 5 de julio de 1926, desarrolló una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y político. Antes de llegar a la Presidencia, fue senador por el Distrito Nacional y figura importante del Partido Revolucionario Dominicano, PRD.

Salvador Jorge Blanco, expresidente de la República Dominicana.

También tuvo participación en momentos relevantes de la vida institucional dominicana posterior a la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y su figura es recordada por sectores políticos como parte de la tradición democrática perredeísta.

Sin embargo, su trayectoria pública también está marcada por controversias. Su gobierno enfrentó una severa crisis económica, protestas sociales y tensiones vinculadas a las medidas de ajuste de la época. Tras dejar el poder, Jorge Blanco fue sometido a un largo proceso judicial por acusaciones de corrupción, tema que todavía forma parte del debate histórico sobre su figura.

Para sus defensores, el expresidente merece reconocimientos públicos por su carrera política, jurídica y democrática. Para sus críticos, cualquier homenaje debe ser discutido con mayor amplitud, especialmente cuando implica sustituir un reconocimiento ya otorgado por ley a otra figura relevante de Santiago.

Sobre la Circunvalación Norte

La avenida Circunvalación Norte de Santiago fue inaugurada el 24 de febrero de 2014 durante el gobierno del presidente Danilo Medina, luego de décadas de reclamos de distintos sectores de Santiago para descongestionar el tránsito urbano y mejorar la conexión del Cibao con otras regiones del país.

La obra fue presentada oficialmente como una vía de cuatro carriles y una extensión aproximada de 26 kilómetros, concebida para permitir que los vehículos que se desplazan desde o hacia la Línea Noroeste, el Nordeste y la Costa Norte no tengan que atravesar necesariamente el centro de la ciudad de Santiago.

Avenida Luis Crouch Bogaert (Circunvalación Norte).

Según datos oficiales divulgados durante su inauguración, la obra tuvo un costo de US$130 millones, con un monto por kilómetro alcanzó aproximadamente RD$ 226.8 millones, tomando como referencia el monto final informado y la extensión de la vía.

La circunvalación cuenta con cuatro carriles, pasos a desnivel, distribuidores y una estación de peaje. En su trayecto toca terrenos de los municipios de Puñal, Tamboril, Licey al Medio, Santiago de los Caballeros y Villa González.

Su importancia estratégica radica en que funciona como una vía de alivio para el tránsito pesado e interurbano, reduce los tiempos de desplazamiento, mejora la movilidad hacia distintos puntos del Cibao y contribuye al dinamismo comercial de la región.

El debate de fondo

El nuevo intento de cambiar el nombre de la Circunvalación Norte abre una discusión que va más allá de dos figuras históricas.

Por un lado, Salvador Jorge Blanco fue un expresidente nacido en Santiago, con una trayectoria política y jurídica que sus promotores buscan reivindicar. Por otro, Luis Crouch Bogaert representa una tradición de liderazgo empresarial e institucional directamente vinculada al desarrollo moderno de Santiago.

El punto sensible es que la vía ya tenía nombre por ley. Por tanto, el debate no es únicamente a quién honrar, sino si resulta correcto borrar o sustituir un reconocimiento legal previo sin una discusión pública suficiente y sin explicar las razones para desplazar la memoria de una figura ya consagrada por el Congreso.

En ese contexto, sectores críticos entienden que el Congreso debe revisar la iniciativa, precisar sus efectos sobre la Ley 12-15 y evitar que una decisión legislativa termine enfrentando innecesariamente dos memorias públicas vinculadas a Santiago.

El Senado tendrá ahora la posibilidad de examinar el alcance de la propuesta y determinar si procede mantener el nombre vigente de Luis Crouch Bogaert, modificarlo o abrir una discusión más amplia sobre la forma en que el Estado dominicano asigna nombres a sus obras públicas.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más