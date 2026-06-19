Activistas del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal (MFHM) se concentraron en el parque Duarte de Santiago para reclamar a las autoridades acciones eficientes frente a la violencia intrafamiliar, especialmente los feminicidios.

Las mujeres congregadas en la plaza pública, ubicada en el centro urbano de Santiago de los Caballeros, expresaron su preocupación por el incremento de la violencia intrafamiliar y de género en la República Dominicana.

Las manifestantes señalaron que en los primeros seis meses de 2026 más de 46 mujeres han muerto a causa de esta violencia, sin que se adviertan acciones orientadas a la protección de las víctimas.

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Las representantes del movimiento también manifestaron su rechazo a que las víctimas de feminicidio sean señaladas como responsables de los hechos.

"La violencia contra las mujeres tiene sus raíces en patrones culturales y estructuras de poder que perpetúan la desigualdad de género", manifestaron las activistas.

Durante el acto, Raquel Rivera, del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, leyó un documento en el que exhortó al personal de la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el sector Salud y el Congreso Nacional a asumir con responsabilidad el rol que les corresponde para garantizar la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de las mujeres.

Reclaman mayor capacidad de respuesta

Raquel Rivera y otras activistas reclamaron una mayor capacidad de respuesta institucional ante las denuncias de violencia, la creación de espacios seguros para las víctimas, la implementación de programas de prevención y educación, así como el desarrollo de un plan integral que involucre a todos los sectores del Estado en la erradicación de la violencia de género.

La actividad, desarrollada en el parque Duarte, concluyó con un encendido de velas en memoria de las víctimas de feminicidio.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más