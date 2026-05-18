Masha”, así como contra otros dos jóvenes La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva contra la intérprete de música urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida artísticamente como “”, así como contra otros dos jóvenes implicados en un caso de presunto porte ilegal de armas de fuego.

Karen Casado Minyety, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público y ordenó que la artista cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras que los demás imputados guardarán La decisión fue adoptada por la jueza, quien acogió la solicitud presentada por ely ordenó que la artista cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación, mientras que los demás imputados guardarán prisión preventiva en recintos correspondientes.

Junto a la urbana también fueron enviados a prisión Alexander Martínez Nolasco, alias “Habilidad”, de 18 años, y Karla Julissa Rodríguez, conocida como “Juliquin”, de 19 años, quienes permanecerán privados de libertad mientras continúan las pesquisas relacionadas con el caso.

Expediente del caso

De acuerdo con el expediente instrumentado por el órgano acusador, los imputados fueron arrestados en el municipio Boca Chica mientras se desplazaban en una yipeta Honda CRV color blanco, placa G756066, durante un operativo realizado por las autoridades.

El Ministerio Público sostiene que los jóvenes presuntamente tenían conocimiento de la actividad ilícita vinculada al porte ilegal de armas de fuego, conducta tipificada y sancionada tanto en el Código Penal Dominicano como en la legislación especial que regula el control de armas en el país.

El caso es conocido bajo la presunta violación de los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, normativa que establece sanciones para quienes porten, transporten o utilicen armas de fuego de manera irregular o sin la debida autorización legal.

Con la imposición de la medida de coerción, el tribunal busca garantizar la presencia de los imputados durante el proceso judicial y evitar posibles riesgos de fuga u obstrucción de la investigación, mientras el Ministerio Público continúa recabando pruebas sobre el caso.

Otros casos en los que ha estado involucrada Masha

La artista urbana Ashley Mariel Victoriano Sánchez, conocida como “Masha”, ha estado vinculada en los últimos años a varios hechos que han generado atención pública y mediática.

Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando denunció haber sido víctima de secuestro y agresión física por parte de su expareja, el también cantante urbano Steven Antonio Diloné Serrata, conocido artísticamente como “Dilon Baby”.

Según relató la cantante a través de sus redes sociales, el hecho ocurrió durante la madrugada del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando habría permanecido retenida por más de cuatro horas mientras era golpeada y amenazada. La joven aseguró que logró escapar y posteriormente se refugió junto a familiares en Santiago por temor a su seguridad.

Masha afirmó además que ya existían denuncias previas y una orden de alejamiento contra Dilon Baby por supuestos episodios de violencia, aunque aseguró que estas medidas no habían frenado el comportamiento agresivo del artista.

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El caso generó gran repercusión luego de que en redes sociales circularan imágenes y videos donde se observa a la cantante desnuda, amarrada y con visibles signos de agresión física, mientras una voz masculina presuntamente correspondiente a Dilon Baby la golpeaba y amenazaba.

La relación entre ambos también fue objeto de controversia debido a que, según trascendió, inició cuando Masha aún era menor de edad. Dilon Baby había sido señalado anteriormente en un proceso por presunta explotación sexual y laboral de una adolescente de 16 años, además de agresión contra la madre de esta.

Otro hecho judicial que involucró a la artista ocurrió tras su arresto junto a Jhakomo Hernández de la Rosa, luego de que agentes policiales ocuparan dos libras de marihuana en un vehículo en el que ambos se desplazaban por el sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional le otorgó libertad bajo fianza e impuso medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica.

De acuerdo con el Ministerio Público, la droga fue encontrada en el baúl de una Honda CRV durante una intervención policial originada tras un accidente de tránsito. Las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que confirmó que se trataba de cannabis sativa.

Masha también estuvo presente en otro hecho violento ocurrido en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, donde desconocidos tirotearon el vehículo en el que viajaba junto a varias personas.

En ese ataque murió la joven Dominic Natalia Gómez Cabrera, de 22 años, quien resultó herida de bala y posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas. Según la Policía Nacional, los atacantes se desplazaban en otro vehículo desde donde realizaron múltiples disparos antes de escapar.

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