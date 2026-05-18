Expediente del caso
Otros casos en los que ha estado involucrada Masha
La artista urbana Ashley Mariel Victoriano Sánchez, conocida como “Masha”, ha estado vinculada en los últimos años a varios hechos que han generado atención pública y mediática.
Uno de los casos más impactantes ocurrió cuando denunció haber sido víctima de secuestro y agresión física por parte de su expareja, el también cantante urbano Steven Antonio Diloné Serrata, conocido artísticamente como “Dilon Baby”.
Según relató la cantante a través de sus redes sociales, el hecho ocurrió durante la madrugada del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuando habría permanecido retenida por más de cuatro horas mientras era golpeada y amenazada. La joven aseguró que logró escapar y posteriormente se refugió junto a familiares en Santiago por temor a su seguridad.
Masha afirmó además que ya existían denuncias previas y una orden de alejamiento contra Dilon Baby por supuestos episodios de violencia, aunque aseguró que estas medidas no habían frenado el comportamiento agresivo del artista.
El caso generó gran repercusión luego de que en redes sociales circularan imágenes y videos donde se observa a la cantante desnuda, amarrada y con visibles signos de agresión física, mientras una voz masculina presuntamente correspondiente a Dilon Baby la golpeaba y amenazaba.
La relación entre ambos también fue objeto de controversia debido a que, según trascendió, inició cuando Masha aún era menor de edad. Dilon Baby había sido señalado anteriormente en un proceso por presunta explotación sexual y laboral de una adolescente de 16 años, además de agresión contra la madre de esta.
Otro hecho judicial que involucró a la artista ocurrió tras su arresto junto a Jhakomo Hernández de la Rosa, luego de que agentes policiales ocuparan dos libras de marihuana en un vehículo en el que ambos se desplazaban por el sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional.
Posteriormente, el Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional le otorgó libertad bajo fianza e impuso medidas de coerción consistentes en impedimento de salida del país y presentación periódica.
De acuerdo con el Ministerio Público, la droga fue encontrada en el baúl de una Honda CRV durante una intervención policial originada tras un accidente de tránsito. Las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que confirmó que se trataba de cannabis sativa.
Masha también estuvo presente en otro hecho violento ocurrido en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez, donde desconocidos tirotearon el vehículo en el que viajaba junto a varias personas.
En ese ataque murió la joven Dominic Natalia Gómez Cabrera, de 22 años, quien resultó herida de bala y posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas. Según la Policía Nacional, los atacantes se desplazaban en otro vehículo desde donde realizaron múltiples disparos antes de escapar.
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