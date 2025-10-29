El Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dispuso este miércoles la libertad bajo fianza a la intérprete de música urbana Masha, arrestada el fin de semana junto a un hombre identificado como Jhakomo Hernández de la Rosa, presuntamente traficando dos libras de marihuana en el vehículo que se desplazaban por el sector Villa Francisca.

Además de la fianza, el tribunal impuso a Masha, cuyo verdadero nombre es Asly Mariel Victoriano Sánchez, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Los dos acusados fueron arrestados el pasado 24 de octubre por un segundo teniente y un sargento de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje en la calle Licey esquina París, en Villa Francisa.

De acuerdo con el Ministerio Público, los agentes observaron un accidente de tránsito y acudieron a brindar asistencia e inspeccionaron la Honda CRV ocupada por las dos personas que traficaban la marihuana en el baúl del vehículo, envuelta en fundas plásticas transparentes con negro selladas.

Las sustancias fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que confirmó que se trataba de Cannabis sativa (marihuana), con un peso total de dos libras.

