La Policía Nacional informó que detuvo la noche del viernes a la artista urbana Asly Mariel Victoriano, conocida como Masha, y a un hombre en un operativo preventivo en el que fueron incautados dos paquetes de un vegetal, presumiblemente marihuana.
En un comunicado la Policía indicó que la operación, en la que se detuvo también al hombre identificado como Claudio Víctor Santana, se produjo a las 11:00 de la noche, cuando los agentes realizaban un recorrido de supervisión por la calle Licey esquina París, del sector Villa Francisca, en el Distrito Nacional.
De acuerdo con el reporte, los ocupantes del vehículo marca Daihatsu Mira, color gris, se desplazaban a alta velocidad en "actitud sospechosa" y al notar la presencia policial, intentaron emprender la huida, pero fueron interceptados de inmediato.
Cuando el vehículo fue requisado, los agentes encontraron en el baúl dos paquetes envueltos en papel negro y transparente, que contenían un vegetal con "características similares a la marihuana".
La Policía indicó que a la fémina se le incautó una cartera color rojo, con un celular y una suma de RD$100.00, mientras que a su acompañante se le confiscó un teléfono móvil y RD$ 50.00.
Los detenidos, junto con los objetos y sustancias ocupadas, fueron trasladados a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para profundizar las investigaciones y determinar las responsabilidades legales pertinentes.
