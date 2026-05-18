El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), a través de su presidente, hizo un llamado urgente a todos los sectores de la sociedad dominicana para unirse en una “Cruzada de Cultura de Paz”, con el propósito de frenar la creciente ola de violencia que afecta al país.

El pastor Feliciano Lacen Custodio expresó su preocupación ante los constantes hechos de agresión y violencia que, según afirmó, han generado una profunda crisis social y familiar. En ese sentido, sostuvo que ha llegado el momento de abandonar los discursos y pasar a acciones concretas en favor de la paz y la convivencia ciudadana.

“En el momento que vivimos hoy, se han agotado los protocolos, las leyes y las consignas. Es tiempo de que las iglesias, partidos políticos, el gobierno, el sector empresarial y la sociedad civil hagamos una verdadera cruzada de amor por la vida y el respeto al prójimo. Este flagelo está poniendo en juego nuestra paz”, expresó Lacen.

Asimismo, lamentó la cantidad de mujeres que han perdido la vida a causa de la violencia y señaló que, en muchos casos, los agresores también optan por suicidarse, lo que impide incluso la aplicación de sanciones legales.

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Como parte de las acciones que impulsa la entidad, Lacen informó que las iglesias evangélicas están desarrollando jornadas comunitarias y programas de orientación en todo el territorio nacional, llevando mensajes de esperanza, reconciliación y fortalecimiento familiar.

“Como Iglesia, estamos saliendo a las calles, dejando las cuatro paredes y trabajando sin escatimar esfuerzos ni recursos para salvar a las familias de nuestra tierra de esta maldición de la violencia”, afirmó.

El presidente del CODUE también hizo un llamado especial a los medios de comunicación tradicionales y digitales para promover un manejo más responsable de las informaciones relacionadas con hechos violentos.

Indicó que estos casos no deben dejar de informarse, pero consideró necesario evitar que se conviertan en una forma de promoción o incentivo que pueda generar insensibilidad colectiva.

“Estamos viendo que, detrás de un caso de violencia, se replican varios más. Pareciera que la forma en que se difunden estos hechos motiva a personas con vacíos emocionales a cometer actos similares. Necesitamos un protocolo ético y un tratamiento responsable de la información para no alimentar el problema”, manifestó.

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