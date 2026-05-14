La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó hasta el próximo lunes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida artísticamente como "Masha", intérprete del género urbano imputada por presunto porte ilegal de armas de fuego.

Junto a la artista también enfrentan cargos Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, quienes deberán comparecer nuevamente ante el tribunal en la audiencia pautada para las 9:00 de la mañana del lunes.

La defensa del Caso "Masha" pide tiempo

El abogado Joshue García, representante de los imputados, explicó que la solicitud de aplazamiento obedeció a que la defensa no había tenido acceso previo a la glosa procesal del caso, lo que le impedía preparar una estrategia adecuada.

"A los fines de nosotros edificarnos del proceso y hacer una buena defensa, solicitamos el aplazamiento para el próximo lunes", declaró el jurista a los medios de comunicación al concluir la audiencia.

García precisó que esta será la segunda ocasión en que el tribunal aborde el proceso vinculado a los tres imputados.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más