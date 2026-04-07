Día Mundial de la Salud: balance de RD tras la pandemia entre avances hospitalarios y deudas en atención primaria

Este martes 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud 2026 bajo el lema “Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia”, campaña con la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueve la colaboración científica para proteger la salud humana, animal, vegetal y ambiental bajo el enfoque de “Una Sola Salud”. La jornada coincide con la Cumbre Internacional Una Sola Salud, celebrada en Lyon, Francia, en el marco de la presidencia francesa del G7.

En la República Dominicana, la efeméride encuentra a un sistema sanitario que muestra señales mixtas: por un lado, el Gobierno exhibe expansión de infraestructura, más equipamiento y un nuevo impulso a la salud mental; por otro, persisten cuestionamientos sobre el rezago de la atención primaria, la insuficiencia preventiva y las debilidades estructurales que la pandemia dejó al descubierto.

Más centros, más equipos y una red hospitalaria ampliada

En su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026, el presidente Luis Abinader informó que durante 2025 fueron inaugurados 30 establecimientos de salud, entre hospitales, centros de primer nivel y centros diagnósticos, con una inversión superior a RD$2,659 millones. A eso se sumó una inversión de más de RD$3,778 millones en equipos médicos, incluyendo tomógrafos, mamógrafos y, por primera vez en la red pública, mamografía tridimensional con tomosíntesis digital.

El mandatario también destacó la entrada en operación de dos hospitales traumatológicos en Azua e Higüey, con lo que el país pasó a contar con cinco centros de este tipo y la meta oficial de llegar a ocho antes de 2028. Además, el Gobierno informó inversiones que superan los RD$7,000 millones en equipos médicos y medicamentos de alto costo durante 2025.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

También, el Ministerio de Salud Pública cerró 2025 presentando al país como referente regional en varios indicadores, incluido el registro de cero muertes por dengue durante el año, un resultado que el ministro Víctor Atallah calificó como histórico.

La hoja de ruta con la OPS: atención primaria, vigilancia y clima

En diciembre de 2025, la República Dominicana y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) firmaron la nueva Estrategia de Cooperación en Salud 2026-2031, alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, el Plan Estratégico Nacional de Salud y otros marcos de planificación nacional e internacional.

Sede de la Organización Panamericana de la Salud en Washington D. C.

Más adelante, del 10 al 12 de marzo de 2026, representantes del Ministerio de Salud Pública, la OPS y otros actores del sistema participaron en la UASD en la segunda reunión para la elaboración de la hoja de ruta nacional hacia la eliminación de enfermedades transmisibles. Allí se definieron acciones para acelerar el acceso a servicios integrados en el marco de la atención primaria, mejorar los sistemas de información y vigilancia, abordar los determinantes sociales de la salud y reforzar la gobernanza y el financiamiento del sistema.

Atención primaria: la deuda que sigue abierta

Si la expansión hospitalaria es la cara visible de la inversión estatal, la atención primaria continúa siendo el punto más cuestionado del sistema. El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó en febrero que la estrategia proyecta alcanzar a más de 3.4 millones de personas para finales de 2026 y que el país cuenta con 1,982 Unidades de Atención Primaria (UNAP), de las cuales 767 ya aplican la estrategia mhGAP para salud mental.

Sin embargo, la oposición y parte del sector médico sostienen que el primer nivel sigue rezagado. La Fuerza del Pueblo denunció en marzo que el SNS solo destina 12 % de su presupuesto a atención primaria y que persisten deficiencias de personal, espacio e insumos en los centros de primer nivel. En esa misma línea, especialistas en medicina familiar han reclamado más inversión y un mayor reconocimiento estratégico de este nivel asistencial.

Secretario de Salud de la Fuerza del Pueblo, Ramón Alvarado, durante rueda de prensa junto a otros miembros del partido opositor.

En paralelo, el diario Hoy reportó que está en camino un préstamo de US$50 millones para fortalecer la atención primaria, junto a otros desafíos como el impulso a los medicamentos genéricos y biosimilares.

Salud mental: del discurso al plan 2026-2030

Uno de los giros más visibles del sistema postpandemia ha sido la centralidad que comenzó a tomar la salud mental. El 9 de febrero de 2026, el presidente Abinader encabezó la presentación del Programa Estratégico de Salud Mental 2026-2030, con metas como aumentar las camas psiquiátricas de 137 a 500, expandir las Unidades de Atención de Crisis de 18 a 89, habilitar la línea 811 de salud mental y poner en marcha la construcción del Instituto Nacional de Neurociencia.

Durante esa presentación, el ministro Víctor Atallah afirmó que el 5.7 % de la población dominicana ha padecido o padece ansiedad y que el 4.7 % ha sufrido depresión, cifras utilizadas por el Gobierno para justificar un abordaje más integral del problema.

Víctor Elías Atallah, ministro de Salud Pública.

Pese al avance programático, el reto sigue siendo mayor que la infraestructura: la red aún necesita más psiquiatras, psicólogos clínicos y personal comunitario capacitado para convertir esas metas en cobertura real y sostenida. Esa es una de las tensiones más visibles del sistema: el reconocimiento político del problema avanza más rápido que la capacidad instalada para responderlo.

Mortalidad materna: mejoría reciente, pero todavía alta

La mortalidad materna sigue siendo uno de los indicadores más sensibles del sistema de salud dominicano. A inicios de 2026, reportes periodísticos situaban en 174 las muertes maternas registradas en 2025, una cifra que mantiene al país lejos de los estándares deseables en la región.

No obstante, en el primer trimestre de 2026 el SNS informó una reducción de 57.5 % en mortalidad materna, de 21 % en mortalidad infantil y de 18 % en mortalidad neonatal frente al mismo período de 2025. Según ese reporte, en los primeros tres meses del año se registraron 17 muertes maternas, 311 infantiles y 279 neonatales; del total de muertes maternas, ocho correspondieron a pacientes haitianas, equivalentes al 47 % de los casos.

Más que hospitales: el debate sigue siendo el modelo

A seis años del impacto inicial del COVID-19, el sistema de salud dominicano muestra una mejora evidente en infraestructura, equipamiento y visibilidad política de temas históricamente relegados como la salud mental. Pero el consenso técnico y político sigue apuntando al mismo cuello de botella: sin una atención primaria robusta, bien financiada y con personal suficiente, la expansión hospitalaria por sí sola no corrige las fallas más profundas del sistema.

El Día Mundial de la Salud 2026 encuentra así a la República Dominicana en una etapa de transición: con más hospitales y más tecnología que antes de la pandemia, pero aún obligada a demostrar que puede transformar esa inversión en prevención, continuidad del cuidado y mejor respuesta en los territorios. El verdadero balance, más que en los ladrillos, se jugará en la capacidad del sistema para llegar a tiempo a la comunidad, reducir muertes evitables y sostener políticas públicas basadas en evidencia.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más