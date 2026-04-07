El abogado Josue Antonio García, representante legal de la joven que habría sido agredida por el coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, informó este martes que un juez ordenó tres meses de prisión preventiva contra el agente, medida que —según sus declaraciones— deberá cumplirse en el Centro de Operaciones Especiales de La Palma.

“En el día de hoy, el juez entendió la magnitud de este caso y corroboró lo que esta defensa le planteó”, expresó García al ser consultado por una periodista, tras la audiencia en la que se conoció la medida de coerción.

Ante una pregunta sobre el peso de las evidencias presentadas por la defensa, el abogado afirmó que fueron “muy importantes” dentro del proceso. En ese sentido, sostuvo que el tribunal valoró “el daño y la peligrosidad” que, a su juicio, representaría el coronel si se mantuviera en libertad, argumento que —dijo— influyó en la decisión judicial. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad. García también se refirió al estado de la presunta víctima, a quien describió como una “joven agredida” y “vilmente abusada”, señalando que se encontraba “en un estado de hipertensión”. Según su versión, la medida busca resguardar la “integridad física” de la joven. Además, el abogado indicó que durante la jornada se conoció una querella en constitución de las cosas civiles, la cual —afirmó— es representada por su equipo legal. Hasta el momento, en las declaraciones ofrecidas no se incluyeron detalles adicionales sobre los hechos ni sobre los argumentos de la contraparte. De su lado, el abogado José Mejía explicó que la decisión de enviar a prisión preventiva al coronel Madé respondió, principalmente, a consideraciones sobre su trayectoria y su eventual capacidad de incidir en el proceso investigativo.

Según Mejía, el tribunal valoró que Madé es un oficial de la Policía Nacional con “más de treinta y cinco años de servicio” y que, en el marco de sus funciones, ha actuado “en varias ocasiones” como auxiliar del Ministerio Público para investigar y dirigir indagatorias “a cargo y a descargo del mismo Ministerio Público”.

En ese sentido, el abogado señaló que la querella ha planteado la existencia de “más implicados” y de otras personas vinculadas al caso, que deberán ser incorporadas a una investigación que —indicó— el Ministerio Público “ya ha iniciado” y continuará desarrollando con apoyo de la Policía Nacional. Para la parte querellante, esa circunstancia abre la posibilidad de que el coronel Madé “podría incidir o no en el transcurso de la investigación”, lo que habría sido determinante en la motivación del tribunal al imponer la medida cautelar.

Consultado por una periodista sobre si también se querellarán contra los integrantes de la patrulla, Mejía respondió afirmativamente y remarcó que la defensa ha presentado “proposiciones de diligencia” solicitando una “investigación exhaustiva” para que todos los miembros que participaron en la patrulla en la que estaba el coronel —a quien identificó como el oficial de mayor rango en el operativo— sean puestos bajo investigación.

El abogado añadió que, si los miembros de la patrulla se someten a las diligencias de forma voluntaria, “mejor”, y sostuvo que tienen conocimiento de que ya se han estado ubicando a algunos. Afirmó que, cuando el Ministerio Público reúna “suficientes elementos de prueba” para proceder, también se avanzará en querellas en contra de esos otros integrantes.

Mejía insistió en que el objetivo de la querella es que se esclarezcan los hechos y se amplíe el alcance de la investigación a todos los posibles involucrados, en función de los resultados que vaya arrojando el proceso.

Sobre la agresión

El Ministerio Público recibió la denuncia de la joven agredida por el coronel en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, durante la madrugada del 30 de marzo de 2026.

Según el relato de los afectados, la patrulla policial se acercó al vehículo en el que viajaban, impidiéndoles retirarse y ocasionando daños al automóvil, presuntamente con un casco de botella. Los ocupantes intentaron documentar el incidente y grabar la placa de la patrulla, lo que provocó la escalada del conflicto.

En el desarrollo de los hechos, el coronel se desmontó de la patrulla y agredió a la joven de manera física y verbal, tirándola al suelo y causándole lesiones en las rodillas y secuelas en la cabeza. El hecho quedó registrado en video, lo que permitió su difusión en redes sociales y generó consternación pública.