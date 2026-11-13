La Cámara de Diputados pasaría de 190 a 170 integrantes a partir de las elecciones generales de 2028, como consecuencia de la reforma constitucional de 2024. Para aplicar esa reducción, la Junta Central Electoral (JCE) presentó un borrador de resolución que establece cómo se distribuirían los escaños entre el Distrito Nacional y las provincias.

La propuesta contempla 158 diputados territoriales, cinco elegidos a nivel nacional por acumulación de votos y siete representantes de la comunidad dominicana en el exterior.

El documento, identificado como Resolución núm. 00-2026, toma como referencia el padrón electoral utilizado en las elecciones de mayo de 2024, que registró 7,281,763 electores en el territorio nacional.

A partir de esa cantidad, la JCE estableció un factor de distribución de 46,087 electores por diputado territorial. El cálculo respeta el mínimo constitucional de dos representantes por provincia.

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¿Cuántos diputados perdería cada provincia?

El borrador establece que 13 demarcaciones reducirían su representación en la Cámara de Diputados. La provincia Santo Domingo experimentaría el mayor recorte, al pasar de 43 a 35 legisladores.

Esta sería la distribución propuesta:

Demarcación Actual Propuesta para 2028 Santo Domingo 43 35 Distrito Nacional 18 17 Santiago 18 17 San Cristóbal 10 9 La Vega 7 6 Puerto Plata 6 5 La Altagracia 5 4 San Pedro de Macorís 5 4 Azua 3 2 Barahona 3 2 María Trinidad Sánchez 3 2 Sánchez Ramírez 3 2 Valverde 3 2

Las demás provincias conservarían su cantidad actual de representantes, según el proyecto.

Uno de los cambios particulares corresponde a Puerto Plata, donde la propuesta contempla eliminar la circunscripción electoral número dos, al no alcanzar el mínimo de electores requerido para mantener dos representantes bajo el nuevo cálculo.

¿Qué han respondido los diputados y senadores?

La distribución ha generado cuestionamientos entre legisladores que consideran necesario revisar los criterios utilizados para determinar la representación de sus provincias.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que solicitó al diputado Rogelio Alfonso Genao elaborar un análisis técnico del borrador para identificar posibles ajustes.

Pacheco cuestionó especialmente la diferencia entre la reducción de la provincia Santo Domingo, que perdería ocho escaños, y la del Distrito Nacional, que perdería uno.

"Yo soy del Distrito Nacional y, honestamente, lo están tratando con mano de seda", expresó durante una sesión de la Cámara Baja.

También manifestó preocupación por la eliminación de una de las dos circunscripciones de Puerto Plata y pidió a los diputados de los diferentes partidos presentar sus observaciones.

El legislador aclaró que la Cámara de Diputados no tiene la atribución de establecer la distribución, pues corresponde a la JCE adoptar la decisión. Las inquietudes de los congresistas serían canalizadas a través de sus organizaciones políticas.

La Altagracia también pide revisar el reparto

En La Altagracia, cuatro diputados expresaron su desacuerdo con la posibilidad de que la provincia pase de cinco a cuatro representantes.

Francisco Villegas, Jorge Tavárez Valdez, Onavel Aristy y Carmen de la Rosa plantearon que se tomen en cuenta el crecimiento poblacional, económico y territorial de la demarcación.

Entre sus propuestas figuran solicitar a la JCE los estudios y criterios utilizados para elaborar la distribución, promover una reunión con el pleno del organismo electoral y presentar datos demográficos para sustentar una revisión.

Los legisladores también señalaron que una parte de la población que reside y trabaja en zonas como Higüey, Verón, Bávaro y Punta Cana mantiene su domicilio electoral en otras demarcaciones, por lo que consideran que el padrón de 2024 podría no reflejar toda la realidad poblacional de la provincia.

El senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) también manifestó su oposición a la reducción y solicitó revisar la propuesta.

¿Hasta cuándo se puede solicitar una revisión de la propuesta?

La JCE concedió un plazo de 15 días a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para presentar por escrito sus observaciones, reparos o consideraciones sobre el proyecto de resolución.

El período de consulta vence el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde.

Esto significa que la distribución todavía puede recibir observaciones antes de que el organismo electoral adopte una decisión definitiva.

Las organizaciones políticas deberán sustentar sus planteamientos dentro del plazo establecido. La JCE tendrá a su cargo evaluar las consideraciones recibidas y determinar la distribución que se aplicará en las elecciones congresuales de 2028.

La reducción de 20 diputados fue aprobada mediante la reforma constitucional de 2024. La discusión que permanece abierta es cómo se distribuirán esos escaños entre las demarcaciones del país.

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