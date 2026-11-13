La Junta Central Electoral (JCE) realizó en su sede un simulacro de evacuación con el objetivo de capacitar a su personal y poner a prueba los protocolos de actuación ante una eventual situación de emergencia.

Al sonar la primera alarma, fueron colocados dos miembros de la institución en cada salida, identificados con chalecos fluorescentes, para orientar y dirigir al personal hacia las zonas de seguridad.

Estos empleados son voluntarios que han recibido capacitación en respuesta ante emergencias y primeros auxilios.

Dos minutos después de activarse la alerta, llegaron al lugar unidades del Cuerpo de Bomberos y miembros del Ejército de la República Dominicana, como parte del ejercicio de respuesta ante una posible emergencia.

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Una vez en el punto de encuentro, los empleados y demás civiles fueron organizados en grupos de 25 personas para realizar el conteo y verificar que todos hubieran evacuado las instalaciones de manera segura.

Tras sonar la segunda alarma y completar la última verificación del personal, se dio por concluido el ejercicio, que permitió poner en práctica los procedimientos de evacuación y respuesta de la institución.

Simulacros en otras instituciones gubernamentales

Este tipo de ejercicios forma parte de las iniciativas de prevención y preparación que promueve el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), organismo que coordina simulacros nacionales para fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas, privadas y de la ciudadanía ante posibles desastres.

En septiembre de 2026, el COE coordinó el Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto, realizado simultáneamente en todo el territorio dominicano. La jornada tuvo como propósito evaluar los planes de emergencia, practicar los procedimientos de evacuación y reforzar la preparación de la población ante la eventual ocurrencia de un movimiento sísmico.