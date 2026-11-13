La irrupción de la inteligencia artificial y la consolidación del streaming como principal vía de consumo de contenidos están obligando a replantear algunos de los temas más sensibles del derecho de autor: cómo proteger las obras, cómo identificar a sus titulares y, sobre todo, cómo garantizar que los creadores reciban una remuneración justa en el entorno digital. Esos fueron dos de los asuntos que dominaron la segunda jornada del miércoles del Curso Avanzado sobre la Gestión de la Transformación del Derecho de Autor en América Latina, desarrollada en República Dominicana.

La agenda reunió a especialistas que examinaron los cambios que atraviesan las industrias musical y audiovisual en medio de una transformación tecnológica que avanza a gran velocidad. Los debates giraron en torno a los nuevos modelos de negocio digitales, la expansión de las plataformas de streaming y el impacto de la inteligencia artificial sobre la gestión colectiva y los derechos económicos de autores, compositores y creadores audiovisuales.

Uno de los paneles estuvo dedicado a la relación entre inteligencia artificial, modelos de negocio en línea y remuneración de los creadores. La experta en derecho de autor Mayra Tejada sostuvo que el desafío actual ya no consiste en decidir si la IA debe utilizarse o no, sino en establecer reglas claras que permitan aprovecharla sin afectar los derechos de los titulares de obras.

Durante su exposición, explicó que la industria musical latinoamericana enfrenta el reto de identificar correctamente las obras, monitorear su uso y distribuir de manera precisa las regalías generadas en el entorno digital. También abordó los cambios normativos que distintos países de la región impulsan para responder a los desafíos que plantea el uso de contenidos protegidos en el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial.

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Tejada señaló que las sociedades de gestión colectiva latinoamericanas, con el acompañamiento de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), ya discuten aspectos legislativos y compensatorios vinculados al uso de obras por herramientas de IA. Entre las propuestas planteadas figuran la autorización previa de los titulares, mecanismos de remuneración justa, mayor transparencia sobre las obras utilizadas y el pago de regalías cuando las creaciones sean empleadas para entrenar estos sistemas.

La dimensión económica del fenómeno también ocupó parte importante de la discusión. Según los datos presentados por la especialista, el mercado musical global alcanzó en 2025 los US$ 31,700 millones, impulsado en gran medida por el streaming, mientras que América Latina registró un crecimiento sostenido de las recaudaciones digitales. De acuerdo con la exposición, los ingresos procedentes de entornos digitales ya constituyen la principal fuente de recaudación para la región.

Sin embargo, el avance de la inteligencia artificial también plantea riesgos. Tejada advirtió sobre prácticas como la minería de datos sin autorización, la clonación de voces e identidades y otras posibles vulneraciones de derechos de propiedad intelectual. A ello se suman desafíos relacionados con la correcta asignación de metadatos, la identificación de titulares y la posibilidad de fraudes automatizados.

Aun así, defendió que la tecnología también puede convertirse en una aliada de los creadores. Entre las oportunidades mencionó la generación de metadatos más precisos, la automatización de procesos de gestión, la detección de infracciones, el monitoreo del uso de obras y el desarrollo de nuevas modalidades de licenciamiento y recaudación.

La jornada también abrió espacio para analizar el impacto de la transformación digital en la industria audiovisual. En la exposición titulada “Modelos de Negocio en línea y Remuneración a los Creadores Audiovisuales”, el académico chileno Santiago Schuster afirmó que la expansión de las plataformas digitales ha modificado profundamente las formas de explotación de las obras y obliga a revisar los mecanismos de remuneración de los creadores.

Schuster explicó que el modelo tradicional, basado en una secuencia de explotación que incluía salas de cine, formatos físicos y televisión, ha evolucionado hacia nuevas modalidades digitales. Entre ellas citó los sistemas TVOD, SVOD, AVOD y FAST, que ofrecen distintas formas de acceso y monetización de contenidos audiovisuales.

A su juicio, el cambio va más allá de una simple sustitución tecnológica. Las plataformas digitales permiten prolongar la vida comercial de las obras, mantenerlas disponibles durante más tiempo y acercarlas a nuevas audiencias. Ese fenómeno amplía las oportunidades de explotación económica, pero también reabre el debate sobre la distribución de los beneficios generados por esas nuevas formas de consumo.

Otro de los aspectos abordados fue el denominado buy out, mecanismo mediante el cual el autor cede sus derechos a cambio de un pago único. Aunque este modelo ofrece certeza económica inmediata, Schuster advirtió que puede dejar a los creadores fuera de futuras regalías derivadas del éxito y permanencia de sus obras en plataformas digitales.

El experto también examinó las diferencias regulatorias existentes entre distintos países respecto a los derechos económicos de los autores audiovisuales en línea. Según expuso, América Latina presenta enfoques diversos, con legislaciones que reconocen expresamente determinados derechos de remuneración y otras que recurren a mecanismos contractuales o disposiciones generales.

Las intervenciones coincidieron en una misma conclusión: la transformación tecnológica está alterando las reglas de creación, distribución y consumo de contenidos. Frente a ese escenario, el gran reto para el derecho de autor es encontrar fórmulas que permitan aprovechar las ventajas de la innovación sin debilitar la protección ni la remuneración de quienes generan las obras que alimentan la economía creativa.

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