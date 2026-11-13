Carlos Tejeda, conocido en redes sociales como @geancarlo.7 y detenido tras la difusión de videos en los que aparece junto a una bebé de pocos meses mientras realiza comentarios de connotación sexual, fue trasladado este viernes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

A su llegada, Tejeda fue abordado por miembros de la prensa, quienes intentaron obtener declaraciones sobre el caso. Sin embargo, permaneció en silencio y no respondió a las preguntas de los periodistas.

Su traslado se produce luego de su detención, tras la difusión de videos en redes sociales que generaron cuestionamientos por las imágenes en las que aparece junto a una bebé, la cual, posteriormente en otro vídeo, identificó como su sobrina.

Detenido anoche

Tejada, el hombre que aparece en videos difundidos en las redes sociales realizando insinuaciones de contenido sexual mientras sostenía a una bebé, fue apresado la noche de este jueves 12 de noviembre, en medio de una investigación encabezada por el Ministerio Público.

El procurador fiscal Nelson Beltré informó que la niña se encuentra a salvo y que las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias relacionadas con el caso, que ha generado preocupación y rechazo entre usuarios de las plataformas digitales.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más