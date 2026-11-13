Varias menores de edad están siendo sometidas a evaluaciones médico-forenses como parte de la investigación contra Carlos Tejeda, conocido en redes sociales como @geancarlo.7, para determinar el alcance de las presuntas agresiones sexuales y establecer si hubo penetración.

El abogado Jorge Contreras informó que dos casos tendrían confirmación de violación, mientras que una tercera menor también está siendo evaluada y podría incorporarse al proceso como víctima. Según explicó, esta última sería una vecina.

Contreras señaló que los resultados de los peritajes serán determinantes para establecer las circunstancias de cada caso y la calificación jurídica provisional que presentará el Ministerio Público.

El abogado explicó que el expediente estaba preparado para la presentación de la solicitud de medida de coerción, procedimiento en el que se tomarán en cuenta las evidencias recopiladas y las evaluaciones realizadas.

¿Cuántos años de prisión podría enfrentar Carlos Tejeda?

El abogado Carlos Salcedo consideró que las presuntas conductas atribuidas a Tejeda deben investigarse rigurosamente y sancionarse de manera drástica, al entender que se trata de hechos que afectan la dignidad y la integridad física y psicológica de las víctimas, especialmente cuando son menores de edad.

Al referirse al caso, Salcedo explicó que las penas podrían oscilar entre cinco y diez años de prisión, dependiendo de la calificación jurídica de los hechos y de las disposiciones legales aplicables.

El jurista sostuvo que la condición de vulnerabilidad de una menor constituye un elemento relevante al momento de establecer las sanciones. Asimismo, señaló que corresponde al Ministerio Público desarrollar una investigación responsable antes de que los tribunales determinen las consecuencias penales.

Al ser cuestionado sobre las nuevas denuncias surgidas tras la difusión de los videos, incluida la presunta agresión a una prima de 13 años, Salcedo explicó que la acumulación de penas dependerá de las circunstancias en que se hayan producido los hechos.

Indicó que, cuando se trata de conductas independientes ocurridas en momentos diferentes, estas podrían ser procesadas y sancionadas por separado.

Por su parte, Contreras manifestó que, dependiendo de los hechos que se comprueben, las sanciones podrían alcanzar los 20 años de prisión por agresión sexual y hasta 30 años en casos de agresión incestuosa.

El abogado aclaró que no se puede establecer si hubo penetración en los casos pendientes hasta que concluyan los peritajes correspondientes.

Trasladan a Carlos Tejeda al Palacio de Justicia

Más temprano, Carlos Tejeda fue trasladado este viernes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde fue abordado por periodistas que intentaron obtener declaraciones sobre el caso.

Sin embargo, permaneció en silencio y no respondió a las preguntas de los miembros de la prensa.

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