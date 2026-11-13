La directora ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Alexandra Santelises, informó que la institución está a la espera de una solicitud formal del Ministerio Público para intervenir en el caso de Carlos Tejeda, una vez concluyan las investigaciones.

Santelises explicó que, debido a que el hecho ocurrió recientemente, el organismo todavía espera recibir las notificaciones correspondientes.

Indicó que, en situaciones de esta naturaleza, el Ministerio Público suele solicitar el apoyo del CONANI para realizar intervenciones en las viviendas, con equipos multidisciplinarios de ambas instituciones.

Detalló que, una vez formalizada la solicitud de protección especial, el CONANI evalúa el perfil y la edad de la niña para determinar si corresponde su ingreso a uno de los hogares de paso administrados por la institución o a una entidad sin fines de lucro del sector de protección infantil.

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Al ser consultada sobre la frecuencia de estos casos, Santelises reveló que el CONANI recibe semanalmente entre 15 y 30 solicitudes de protección especial por situaciones de abuso, violación, acoso sexual, explotación sexual comercial, trata y tráfico de personas, así como abuso físico.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más