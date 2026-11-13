El padre de Carlos Tejeda acudió al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanece detenido su hijo, pero no ofreció declaraciones a los periodistas que le preguntaron sobre el caso.

Su visita se produce mientras el Ministerio Público investiga las presuntas agresiones sexuales atribuidas a Tejeda y las posibles denuncias relacionadas con otras menores.

En el proceso, varias niñas están bajo evaluaciones médico-forenses para determinar las circunstancias de los hechos, según informaciones ofrecidas por abogados vinculados al caso.

EN ESTA NOTA

Carlos Tejeda Ciudad Nueva

Mery Ann Escolástico

Periodista

Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC.

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