El padre de Carlos Tejeda acudió al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanece detenido su hijo, pero no ofreció declaraciones a los periodistas que le preguntaron sobre el caso.

Su visita se produce mientras el Ministerio Público investiga las presuntas agresiones sexuales atribuidas a Tejeda y las posibles denuncias relacionadas con otras menores.

En el proceso, varias niñas están bajo evaluaciones médico-forenses para determinar las circunstancias de los hechos, según informaciones ofrecidas por abogados vinculados al caso.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más