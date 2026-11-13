El padre de Carlos Tejeda acudió al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permanece detenido su hijo, pero no ofreció declaraciones a los periodistas que le preguntaron sobre el caso.
Su visita se produce mientras el Ministerio Público investiga las presuntas agresiones sexuales atribuidas a Tejeda y las posibles denuncias relacionadas con otras menores.
En el proceso, varias niñas están bajo evaluaciones médico-forenses para determinar las circunstancias de los hechos, según informaciones ofrecidas por abogados vinculados al caso.
Compartir esta nota