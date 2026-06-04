La Arquidiócesis de Santiago celebrará la Solemnidad de Corpus Christi este jueves 4 de junio con una procesión que recorrerá las principales calles de la ciudad hasta el Estadio Cibao, donde se realizará una eucaristía encabezada por el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez.

Esta festividad, una de las más importantes del calendario de la Iglesia Católica, reúne cada año a miles de fieles para expresar públicamente su fe en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.

¿Qué se celebra en la Solemnidad de Corpus Christi?

La Solemnidad de Corpus Christi, también conocida como Jueves Corpus, es una de las festividades más importantes de la Iglesia católica, ya que honra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía bajo las apariencias del pan y el vino.

Esta celebración busca reafirmar públicamente la fe de los creyentes en el sacramento eucarístico y destacar su importancia dentro de la vida cristiana.

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Durante las procesiones, miles de fieles participan con cantos, oraciones y manifestaciones de devoción al denominado Rey Eucarístico.

El origen de la celebración de Corpus Christi

De acuerdo con el padre Regino Alfonso Collado, vicario de Catedral y encargado de la Pastoral Arquidiocesana de Comunicación, esta tradición se remonta al siglo XIV.

"Es una práctica que inició en el siglo XIV y ha sido difundida por papas, concilios y santos como una extraordinaria manera de mostrar la suprema importancia de la Eucaristía".

A lo largo de los siglos, la festividad se ha consolidado como una de las principales expresiones de fe de la iglesia Católica en todo el mundo.

¿Qué significado tienen las palabras de la Consagración?

Durante la celebración de Corpus Christi cobran especial relevancia las palabras pronunciadas por el sacerdote en el momento de la Consagración:

"Este es Mi Cuerpo".

"Esta es Mi Sangre".

"Hagan esto en memoria Mía".

Según la tradición cristiana, estas son las mismas palabras que Jesucristo pronunció durante la Última Cena al bendecir el pan y el vino, fundamento del sacramento de la Eucaristía.

Música y tradición litúrgica

La celebración en Santiago contará con la participación del Coro Arquidiocesano de Santiago, dirigido por el maestro Alejandro Delgado, que interpretará un repertorio litúrgico acorde con las tradiciones de la iglesia Católica universal, acompañando la eucaristía y los actos religiosos programados para la solemnidad.

¿Qué es Corpus Christi?

La Solemnidad de Corpus Christi, también conocida como Cuerpo y Sangre de Cristo o Jueves Corpus, es una celebración católica que honra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía bajo las especies del pan y el vino.

La festividad se celebra después del domingo de la Santísima Trinidad y posterior a Pentecostés, convirtiéndose en una manifestación pública de fe y adoración al Santísimo Sacramento.

¿Por qué se celebra Corpus Christi?

Según la tradición católica, Corpus Christi busca destacar la importancia de la Eucaristía en la vida de la Iglesia.

De acuerdo con el padre Regino Alfonso Collado, vicario de Catedral y encargado de la Pastoral Arquidiocesana de Comunicación, esta práctica se remonta al siglo XIV y ha sido promovida por papas, concilios y santos como una forma de resaltar el valor central de la Eucaristía.

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Programa del Corpus Christi 2026 en Santiago

Horarios de las actividades

Procesión: 7:00 de la mañana.

Salida: Catedral Santiago Apóstol El Mayor.

Destino: Estadio Cibao.

Eucaristía: 9:00 de la mañana.

Celebrante: monseñor Héctor Rafael Rodríguez.

Durante el recorrido, los fieles participarán con cánticos, oraciones y expresiones de devoción al denominado Rey Eucarístico.

Recorrido de la procesión

La caminata religiosa partirá desde la Catedral Santiago Apóstol El Mayor y concluirá en el Estadio Cibao, donde se espera una masiva asistencia de feligreses, comunidades religiosas y autoridades provinciales.

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