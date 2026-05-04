Hoy, lunes 4 de mayo de 2026, la República Dominicana celebra el Día del Trabajo como día feriado oficial. Aunque la fecha histórica de esta conmemoración es el 1 de mayo, el Ministerio de Trabajo confirmó que, en cumplimiento de la Ley 139-97, el viernes 1 de mayo fue laborable y el descanso oficial se trasladó a este lunes.
La Ley No. 139-97, promulgada el 19 de junio de 1997 y publicada en la Gaceta Oficial No. 9957, establece que los días feriados que coincidan con martes, miércoles, jueves o viernes deben trasladarse al lunes más cercano. Esta disposición aplica de manera obligatoria a todos los establecimientos públicos y privados del país. Los sectores público y privado deberán retornar a sus labores habituales el martes 5 de mayo.
El Día del Trabajo es una conmemoración de carácter internacional que reconoce los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y recuerda las luchas históricas del movimiento obrero. En República Dominicana, esta fecha tiene especial relevancia en el marco del Código de Trabajo (Ley 16-92), que regula las relaciones laborales en el país.
Feriados 2026 inamovibles en República Dominicana (no se trasladan)
Estos días se conmemoran en su fecha original, sin importar el día de la semana en que caigan. Son fechas de alto valor histórico, patriótico o religioso que la legislación dominicana protege de cualquier modificación:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Miércoles 21 de enero: Día de Nuestra Señora de la Altagracia (patrona de la República Dominicana)
- Lunes 26 de enero: Natalicio de Juan Pablo Duarte
- Viernes 27 de febrero: Día de la Independencia Nacional
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Miércoles 16 de agosto: Día de la Restauración
- Martes 24 de septiembre: Día de las Mercedes
- Jueves 6 de noviembre: Día de la Constitución
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Estas fechas no se mueven bajo ninguna circunstancia, ya que representan pilares de la identidad nacional y la fe del pueblo dominicano.
Feriados 2026 que se trasladan
En virtud de la Ley 139-97, los siguientes feriados fueron o serán movidos al lunes más próximo para facilitar el descanso continuo, promover el turismo interno y garantizar fines de semana largos:
|Fecha original
|Feriado
|Traslado a
|Martes 6 de enero
|Día de los Santos Reyes
|Lunes 5 de enero
|Viernes 1 de mayo
|Día del Trabajo
|Lunes 4 de mayo (hoy)
|Jueves 4 de junio
|Corpus Christi
|Lunes 8 de junio
|Lunes 12 de octubre
|Día de la Raza
|Se mantiene en lunes (no requiere traslado)
|Martes 1 de noviembre
|Día de Todos los Santos
|Lunes 2 de noviembre
Estos traslados son de aplicación obligatoria para el sector público y privado, y no pueden ser ignorados ni modificados por los empleadores.
¿Cuántos días feriados tiene República Dominicana en 2026?
El año 2026 cuenta con un total de 12 días feriados oficiales en la República Dominicana, según el calendario publicado por el Ministerio de Trabajo. De ese total:
- 9 son inamovibles: se celebran en la fecha exacta establecida por ley.
- 3 se trasladan al lunes más cercano, en aplicación de la Ley 139-97.
Además, el calendario 2026 ofrece siete fines de semana largos, resultado de los traslados dispuestos por ley y de feriados que coinciden naturalmente con viernes o lunes, según informó Acento.com.do. Esto convierte al 2026 en un año especialmente favorable para el descanso, el turismo interno y el disfrute familiar.
Mes por mes: cuáles son los días feriados 2026 en República Dominicana (Ministerio de Trabajo)
A continuación, el calendario completo de feriados 2026, mes a mes, con las fechas oficiales confirmadas por el Ministerio de Trabajo:
Enero
- Lunes 1. Año Nuevo (inamovible)
- Lunes 5. Día de los Santos Reyes (trasladado desde el martes 6)
- Miércoles 21. Día de Nuestra Señora de la Altagracia (inamovible)
- Lunes 26. Natalicio de Juan Pablo Duarte (inamovible)
Febrero
- Viernes 27. Día de la Independencia Nacional (inamovible)
Marzo
- Sin feriados oficiales
Abril
- Viernes 3. Viernes Santo (inamovible)
Mayo
- Lunes 4. Día del Trabajo (trasladado desde el viernes 1) HOY
Junio
- Lunes 8. Corpus Christi (trasladado desde el jueves 4)
Julio
- Sin feriados oficiales
Agosto
- Domingo 16. Día de la Restauración (inamovible)
Septiembre
- Jueves 24. Día de las Mercedes (inamovible)
Octubre
- Sin feriados oficiales
Noviembre
- Lunes 2. Día de Todos los Santos (trasladado desde el martes 1)
- Viernes 6. Día de la Constitución (inamovible)
Diciembre
- Viernes 25. Navidad (inamovible)
Hoy es día libre: ¿cómo lo estás aprovechando?
Este lunes 4 de mayo es una oportunidad perfecta para descansar, compartir en familia o escaparse a disfrutar de las playas, balnearios y destinos turísticos que tiene la República Dominicana. Muchos dominicanos aprovechan estos fines de semana largos para hacer escapadas cortas al interior del país o a la costa.
El Día del Trabajo también invita a la reflexión sobre los derechos laborales, las condiciones de trabajo y el valor del esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dominicanas. En ese espíritu, Acento.com.do mantiene una cobertura completa sobre los temas que afectan a la clase trabajadora del país.
¿Playa, montaña, familia o descanso en casa? Cuéntanos cómo estás viviendo este día libre. Y si quieres estar al tanto de todas las noticias, sigue la cobertura en tiempo real de Acento.com.do.
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