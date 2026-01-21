Hoy miércoles 21 de enero de 2026 es feriado nacional no laborable en toda República Dominicana por la celebración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona oficial del país. El Ministerio de Trabajo confirmó que este día no se traslada y aplica en todos los sectores públicos y privados, según lo establecido en la Ley 139-97. Los trabajadores regresan a sus labores mañana jueves 22 de enero.

El calendario oficial de feriados para el año 2026 ya está definido y se aplicará de la siguiente manera:

Feriados 2026 inamovibles en República Dominicana (no se trasladan)

Jueves 1° de enero – Año Nuevo

– Año Nuevo Miércoles 21 de enero – Día de Nuestra Señora de la Altagracia (hoy, feriado nacional)

– Día de Nuestra Señora de la Altagracia Lunes 26 de enero – Natalicio de Juan Pablo Duarte

– Natalicio de Juan Pablo Duarte Viernes 27 de febrero – Día de la Independencia Nacional

– Día de la Independencia Nacional Viernes 3 de abril – Viernes Santo

– Viernes Santo Jueves 4 de junio – Corpus Christi

– Corpus Christi Domingo 16 de agosto – Día de la Restauración de la República

– Día de la Restauración de la República Jueves 24 de septiembre – Día de Nuestra Señora de las Mercedes

– Día de Nuestra Señora de las Mercedes Viernes 25 de diciembre – Navidad

Feriados 2026 que se trasladan

Martes 6 de enero – Día de los Santos Reyes → se traslada al lunes 5 de enero

– Día de los Santos Reyes → se traslada al Viernes 1° de mayo – Día del Trabajo → se traslada al lunes 4 de mayo

– Día del Trabajo → se traslada al Viernes 6 de noviembre – Día de la Constitución → se traslada al lunes 9 de noviembre

¿Cuántos días feriados tiene República Dominicana en 2026?

En total, el país tendrá 12 días feriados oficiales durante 2026 (contando los inamovibles y los trasladados). Esto genera varios fines de semana largos y oportunidades para descansar o viajar, especialmente en fechas como Semana Santa y Navidad.

Mes por mes: Cuáles son los días feriados 2026 república dominicana ministerio de trabajo

Enero 2026

Jueves 01 – Día de Año Nuevo → No se cambia

→ No se cambia Martes 06 – Día de los Santos Reyes → Se cambia para el lunes 05 de enero

→ Se cambia para el lunes 05 de enero Miércoles 21 – Día de la Altagracia → No se cambia

→ No se cambia Lunes 26 – Día de Duarte → No se cambia

Febrero 2026

Viernes 27 – Día de la Independencia → No se cambia

Abril 2026

Viernes 03 – Viernes Santo → No se cambia

Mayo 2026

Viernes 01 – Día del Trabajo → Se cambia para el lunes 04 de mayo

Junio 2026

Jueves 04 – Día de Corpus Christi → No se cambia

Agosto 2026

Domingo 16 – Día de la Restauración → No se cambia

Septiembre 2026

Jueves 24 – Día de las Mercedes → No se cambia

Noviembre 2026

Viernes 06 – Día de la Constitución → Se cambia para el lunes 09 de noviembre

Diciembre 2026

Viernes 25 – Día de Navidad → No se cambia

Resumen rápido de feriados en República Dominicana en 2026

Total feriados oficiales: 12 días

oficiales: Inamovibles (no se trasladan): 9

(no se trasladan): Trasladables (se mueven al lunes siguiente): 3 (Reyes, Trabajo y Constitución)

(se mueven al lunes siguiente): (Reyes, Trabajo y Constitución) Hoy miércoles 21 de enero 2026 es feriado nacional no laborable por el Día de la Virgen de la Altagracia.

Hoy es día libre: ¿cómo lo estás aprovechando?

El Día de la Virgen de la Altagracia es uno de los más importantes del año para los dominicanos: misas solemnes en la Basílica de Higüey, peregrinaciones, altares con velas y promesas en cada hogar. ¿Fuiste a Higüey, encendiste vela en familia o estás descansando? Contanos en comentarios cómo vivís este feriado tan especial.

Que la Virgen de la Altagracia siga protegiendo a todos los dominicanos este 2026.

