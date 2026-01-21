Hoy miércoles 21 de enero de 2026 es feriado nacional no laborable en toda República Dominicana por la celebración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia, patrona oficial del país. El Ministerio de Trabajo confirmó que este día no se traslada y aplica en todos los sectores públicos y privados, según lo establecido en la Ley 139-97. Los trabajadores regresan a sus labores mañana jueves 22 de enero.
El calendario oficial de feriados para el año 2026 ya está definido y se aplicará de la siguiente manera:
Feriados 2026 inamovibles en República Dominicana (no se trasladan)
- Jueves 1° de enero – Año Nuevo
- Miércoles 21 de enero – Día de Nuestra Señora de la Altagracia (hoy, feriado nacional)
- Lunes 26 de enero – Natalicio de Juan Pablo Duarte
- Viernes 27 de febrero – Día de la Independencia Nacional
- Viernes 3 de abril – Viernes Santo
- Jueves 4 de junio – Corpus Christi
- Domingo 16 de agosto – Día de la Restauración de la República
- Jueves 24 de septiembre – Día de Nuestra Señora de las Mercedes
- Viernes 25 de diciembre – Navidad
Feriados 2026 que se trasladan
- Martes 6 de enero – Día de los Santos Reyes → se traslada al lunes 5 de enero
- Viernes 1° de mayo – Día del Trabajo → se traslada al lunes 4 de mayo
- Viernes 6 de noviembre – Día de la Constitución → se traslada al lunes 9 de noviembre
¿Cuántos días feriados tiene República Dominicana en 2026?
En total, el país tendrá 12 días feriados oficiales durante 2026 (contando los inamovibles y los trasladados). Esto genera varios fines de semana largos y oportunidades para descansar o viajar, especialmente en fechas como Semana Santa y Navidad.
Mes por mes: Cuáles son los días feriados 2026 república dominicana ministerio de trabajo
Enero 2026
- Jueves 01 – Día de Año Nuevo → No se cambia
- Martes 06 – Día de los Santos Reyes → Se cambia para el lunes 05 de enero
- Miércoles 21 – Día de la Altagracia → No se cambia
- Lunes 26 – Día de Duarte → No se cambia
Febrero 2026
- Viernes 27 – Día de la Independencia → No se cambia
Abril 2026
- Viernes 03 – Viernes Santo → No se cambia
Mayo 2026
- Viernes 01 – Día del Trabajo → Se cambia para el lunes 04 de mayo
Junio 2026
- Jueves 04 – Día de Corpus Christi → No se cambia
Agosto 2026
- Domingo 16 – Día de la Restauración → No se cambia
Septiembre 2026
- Jueves 24 – Día de las Mercedes → No se cambia
Noviembre 2026
- Viernes 06 – Día de la Constitución → Se cambia para el lunes 09 de noviembre
Diciembre 2026
- Viernes 25 – Día de Navidad → No se cambia
Resumen rápido de feriados en República Dominicana en 2026
- Total feriados oficiales: 12 días
- Inamovibles (no se trasladan): 9
- Trasladables (se mueven al lunes siguiente): 3 (Reyes, Trabajo y Constitución)
- Hoy miércoles 21 de enero 2026 es feriado nacional no laborable por el Día de la Virgen de la Altagracia.
Hoy es día libre: ¿cómo lo estás aprovechando?
El Día de la Virgen de la Altagracia es uno de los más importantes del año para los dominicanos: misas solemnes en la Basílica de Higüey, peregrinaciones, altares con velas y promesas en cada hogar. ¿Fuiste a Higüey, encendiste vela en familia o estás descansando? Contanos en comentarios cómo vivís este feriado tan especial.
Que la Virgen de la Altagracia siga protegiendo a todos los dominicanos este 2026.
