Cada 21 de enero, República Dominicana se paraliza para honrar a Nuestra Señora de la Altagracia, la madre espiritual del pueblo dominicano. Es feriado nacional, día de misas solemnes, velas encendidas, promesas cumplidas y peregrinaciones masivas al Santuario de Higüey. Pero ¿de dónde viene esta devoción tan profunda? ¿Por qué se le dice “la que todo lo alcanza”? ¿Y cuál es el milagro que la hizo patrona oficial?

La historia comienza en 1572 en la villa de Higüey, cuando un incendio amenazaba con destruir el poblado. Los habitantes, desesperados, sacaron en procesión una pequeña imagen de la Virgen María que había llegado desde España años antes. Según la tradición, al pasar la imagen las llamas se detuvieron y se apagaron milagrosamente. Desde ese día la llamaron Virgen de la Altagracia, porque “por alta gracia” había salvado al pueblo.

La imagen que llegó para quedarse

La pintura al óleo sobre tabla (30 cm de alto) muestra a María con el Niño Jesús en brazos, bajo un manto azul y una corona de estrellas. Se dice que fue traída por los primeros colonizadores y que desde entonces nunca ha dejado de proteger a los dominicanos. En 1740 se construyó la primera ermita, y en 1822, durante la independencia efímera frente a Haití, ya se le invocaba como protectora nacional.

Virgen de la Altagracia, velas y flores durante la novena

De Higüey al corazón de toda la nación

En 1922 el Papa Pío XI la proclamó Patrona Oficial de la República Dominicana, y en 1978 Juan Pablo II la coronó canónicamente durante su visita al país. Desde ese momento el 21 de enero es feriado nacional y el Santuario de Higüey (declarado Basílica Menor) recibe a cientos de miles de peregrinos cada año.

¿Por qué se celebra el 21 de enero?

La fecha no está ligada directamente al milagro de 1572, sino a la tradición de celebrar la advocación mariana en ese día. Con el tiempo se consolidó como la fiesta principal de la Virgen en RD y se declaró feriado nacional para que todo el país pueda participar: desde procesiones en barrios hasta misas solemnes, altares caseros y promesas personales.

Nuestra Señora de la Altagracia o Virgen de la Altagracia es una advocación mariana conocida por ser la protectora del pueblo dominicano.​​

Cómo la viven los dominicanos hoy

Peregrinaciones: Miles caminan desde San Pedro de Macorís, Santiago o Santo Domingo hasta Higüey.

Miles caminan desde San Pedro de Macorís, Santiago o Santo Domingo hasta Higüey. Altares caseros: En cada hogar hay velas azules o blancas, flores y promesas escritas.

En cada hogar hay velas azules o blancas, flores y promesas escritas. Misas y novenas: La novena del 13 al 21 de enero es una tradición familiar en todo el país.

La novena del 13 al 21 de enero es una tradición familiar en todo el país. Comida y familia: Muchos preparan cerdo asado, moro de guandules con coco y pasteles en hoja para compartir después de la misa.

¿Cuál es tu promesa a la Altagracia este año?

¿Tienes una historia especial con la Virgen de la Altagracia? ¿Qué le pediste o agradeciste hoy? Compartilo en comentarios. Que su manto siga protegiendo a todos los dominicanos este 21 de enero y durante todo el 2026.

