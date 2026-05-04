El 4 de mayo no es un día cualquiera. Es el día en que Jedi y Sith hacen una tregua, en que los cascos de stormtrooper salen del clóset y en que está socialmente aceptado saludar a tus colegas con un "May the Force be with you". La fecha nació de un juego de palabras espontáneo en redes sociales: May the 4th be with you, y hoy es celebrada oficialmente por Disney y Lucasfilm como el Día de Star Wars. Acá van 10 formas de honrarla como se merece.

1. Maratón en orden (pero el orden importa)

No cualquier orden: el debate es eterno. ¿Episodio I al IX? ¿El orden de estreno (IV, V, VI primero)? ¿El llamado orden Machete que omite el Episodio I? Elegí tu bando y defendelo con la convicción de un caballero Jedi. Lo que sí es consenso: El Imperio Contraataca es la mejor película de la saga. Aprovecha que hoy es día feriado en la República Dominicana.

2. Cocinar (o pedir) comida temática

Desde cupcakes decorados con la cara de Yoda hasta pizzas con forma de Millennium Falcon. Si la cocina no es lo tuyo, busca algún restaurante o pastelería local que se sume a la fecha (cada año son más los que se animan). El menú ideal incluye, obligatoriamente, algo verde en honor al Maestro Yoda.

3. Disfrazarse (aunque sea en casa)

No hace falta una convención para ponerse el casco de Darth Vader o las trenzas de la Princesa Leia. El 4 de mayo es el permiso oficial para ir al trabajo, al súper o a buscar a los chicos al colegio con las orejas de Grogu puestas. Nadie puede juzgarte. Es el Día de Star Wars.

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4. Gaming en modo saga

Star Wars Jedi: Survivor, LEGO Star Wars, Knights of the Old Republic, Battlefront II — el universo de videojuegos de la franquicia es enorme. Elegí uno, invitá a alguien, y pasá el día en el lado oscuro (o en el luminoso, según tu humor).

5. Explorar el universo expandido

La saga va mucho más allá de las películas. Los cómics de Marvel, las novelas del universo Legends, los libros canónicos como Thrawn o Lost Stars — hay material para leer durante años. El 4 de mayo es el día perfecto para empezar, y recordar que es feriado.

6. Escuchar la banda sonora de John Williams

Ponla de fondo mientras cocinas o manejas. La música de Star Wars es, sin exageración, una de las composiciones orquestales más influyentes del siglo XX. El tema imperial, la marcha de los Rebeldes, el leitmotiv de Luke — cada nota es historia del cine. Spotify y YouTube tienen versiones completas de todas las bandas sonoras.

7. Maratón de series en Disney+

The Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, The Book of Boba Fett, The Bad Batch (el universo televisivo de Star Wars es tan rico, y a veces más valiente) que las películas. Andor, en particular, es considerada por la crítica como una de las mejores series de ciencia ficción de los últimos años.

8. Ir a un evento fan o convención

En muchas ciudades del mundo, el 4 de mayo convoca encuentros de fanáticos, proyecciones especiales, exposiciones de coleccionistas y concursos de disfraces. Revisa si en Santo Domingo hay algo organizado, la comunidad Star Wars es una de las más activas y creativas del mundo geek. Falta empuje en el país, ya lo tendremos.

9. Inundar las redes con el hashtag

#MayThe4thBeWithYou es tendencia global cada año. Comparte tu película favorita, tu personaje, tu escena que te hizo llorar, tu teoría sobre el lado oscuro. Las redes se convierten en un espacio de celebración colectiva que cruza idiomas, países y generaciones.

10. Presentarle Star Wars a alguien por primera vez

Este es, quizás, el gesto más poderoso de todos. Encuentra a alguien (un hijo, un sobrino, un amigo que "nunca tuvo tiempo") y siéntate con esa persona a ver Una Nueva Esperanza desde el principio. Ver la primera vez que alguien escucha el tema de John Williams, que descubre quién es el padre de Luke, que conoce a Han Solo, eso no tiene precio. La Fuerza se pasa de mano en mano.

"En una galaxia muy, muy lejana… y también en tu sala de estar."

¡Que el 4 de mayo esté contigo!

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