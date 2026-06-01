El Ministerio de Trabajo reiteró que el jueves 4 de junio de 2026, día en que se celebra la festividad religiosa de Corpus Christi, será feriado y no será trasladado a otra fecha.

La institución indicó que la disposición aplica tanto para el sector público como para el privado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 139-97 sobre el traslado de los días feriados.

En ese sentido, señaló que las actividades laborales deberán reanudarse el viernes 5 de junio, conforme a las normas vigentes sobre la aplicación de los feriados nacionales.

La entidad agregó, además, que la celebración de esta fecha deberá ser observada en todos los establecimientos del país, según lo dispuesto por la legislación correspondiente.

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