Corpus Christi: la solemnidad que celebra la presencia de Cristo en la Eucaristía

La Iglesia Católica celebrará este jueves la solemnidad de Corpus Christi, una de las festividades más significativas de su calendario litúrgico, dedicada a honrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.

¿Qué es Corpus Christi?

La fecha recuerda la institución de este sacramento durante la Última Cena y constituye una manifestación pública de fe para millones de creyentes en todo el mundo.

El término Corpus Christi proviene del latín y significa “Cuerpo de Cristo”. La celebración tiene como objetivo proclamar, venerar y adorar a Jesucristo presente en el pan y el vino consagrados durante la misa, elementos que la doctrina católica reconoce como el cuerpo y la sangre de Cristo.

¿Qué se celebra durante Corpus Christi?

La festividad rememora el momento en que Jesús compartió el pan y el vino con sus discípulos durante la Última Cena, acontecimiento que tuvo lugar el Jueves Santo. Aunque este hecho forma parte de las celebraciones de Semana Santa, la Iglesia estableció una solemnidad especial para resaltar exclusivamente el misterio de la Eucaristía.

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Para los católicos, la Eucaristía representa el centro de la vida cristiana y uno de los sacramentos más importantes de su fe, razón por la que esta celebración ocupa un lugar destacado dentro del calendario litúrgico.

¿Por qué se celebra en jueves?

Un vínculo directo con la Última Cena

Tradicionalmente, Corpus Christi se celebra en jueves, en alusión al Jueves Santo, día en que Jesús instituyó la Eucaristía durante la Última Cena. La fecha busca recordar ese acontecimiento y fortalecer la devoción de los fieles hacia el Santísimo Sacramento.

Durante la jornada, las parroquias organizan eucaristías solemnes, adoraciones al Santísimo Sacramento y procesiones en las que los creyentes recorren las calles acompañando la custodia que porta la hostia consagrada.

Actividades programadas en Santo Domingo

Celebración arquidiocesana de Corpus Christi

La Parroquia El Buen Pastor informó que la celebración arquidiocesana se llevará a cabo el jueves 4 de junio de 2026 a las 4:00 de la tarde. La programación incluye una procesión desde la Casa San Pablo y una eucaristía en el Auditorio del Colegio Quisqueya, presidida por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

La jornada tendrá como lema: “Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes” (Lc 22,19) y reunirá a fieles de los distritos pastorales Norte y Sur de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Celebración en la Casa de la Anunciación

Por su parte, la Comunidad Siervos de Cristo Vivo anunció una eucaristía especial de Corpus Christi para el jueves 4 de junio a las 11:00 de la mañana en la Casa de la Anunciación, en Santo Domingo.

La actividad forma parte de las iniciativas organizadas por distintas comunidades católicas para vivir esta importante solemnidad.

Una de las celebraciones más importantes del catolicismo

Corpus Christi representa una oportunidad para que los creyentes expresen públicamente su fe en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Además de las procesiones y celebraciones litúrgicas, la solemnidad invita a la oración, la reflexión y la renovación espiritual.

Cada año, miles de fieles participan en las actividades organizadas para esta fecha, considerada una de las expresiones religiosas más significativas de la Iglesia Católica y una ocasión especial para reafirmar la importancia de la Eucaristía en la vida cristiana.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más