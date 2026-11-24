La Contraloría General de la República (CGR) encontró debilidades de control en el Ministerio de la Juventud; los problemas se concentran en compras y contrataciones, nómina, inventarios y bienes, estados financieros y programas de apoyo educativo. La auditoría revisó, en general, las cuentas y la gestión del Ministerio, organismo rector de las políticas estatales de juventud y encargado de velar por el cumplimiento de la Ley 49-00.

La fiscalización fue ordenada el 14 de agosto de 2024 y abarcó del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2024. En ese lapso, según fuentes oficiales, el Ministerio fue dirigido por Luz del Alba Jiménez hasta diciembre de 2021 y, después, por Rafael Jesús Féliz García, quien ocupó el cargo hasta julio de 2024.

Los auditores examinaron el control interno, la tesorería, los bienes, los inventarios, las cuentas por pagar, el presupuesto, los recursos humanos y las compras y contrataciones, para evaluar cómo se manejaron, se usaron y se invirtieron los recursos públicos. El informe tiene fecha del 24 de octubre de 2025.

Es un documento técnico: expone observaciones, riesgos y recomendaciones, no sanciones ni conclusiones de un tribunal. Incluye un anexo con los alegatos del Ministerio y las respuestas de la CGR.

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RD$ 2.268 millones ejecutados

Según el informe, el Ministerio recibió, en el período auditado, RD$ 2.665 millones de presupuesto, ya con las modificaciones. Entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024 ejecutó RD$ 2.268 millones. Los auditores señalan que el presupuesto aprobado no es coherente con los Planes Operativos Anuales, y que la institución no tiene registros al día en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) al 30 de junio de 2024.

En los tres años completos, de 2021 a 2023, la ejecución fue parecida a lo asignado. Por su parte, en 2024, con datos solo hasta junio, se habían ejecutado RD$ 308,9 millones de los RD$ 681,2 millones asignados.

La auditoría tuvo límites: el Ministerio se demoró en entregar la información y no entregó a los auditores veintidós conciliaciones bancarias de 2021 y 2022, las nóminas de 2023, varios expedientes de viáticos y de compras, ni la certificación de la DGII sobre el balance por pagar. Para la Contraloría, eso contraviene los artículos 7 y 31 de la Ley 10-07. Es un asunto distinto del hallazgo de tesorería sobre conciliaciones que no se prepararon.

Compras con planes que no cuadran

El Ministerio ejecutó compras y contrataciones por RD$ 179,7 millones, en 350 procesos y 413 contratos. Las compras menores son las que más pesan, con RD$ 62,1 millones. Les siguen la comparación de precios (RD$ 49,7 millones) y la licitación pública nacional (RD$ 33 millones). Las compras directas, la subasta inversa y los procesos de excepción completan el total.

Los auditores encontraron varias debilidades. La primera es que los planes no cuadran entre sí: el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) más el Plan de Recursos Humanos suman RD$ 524,2 millones en el período, mientras que el Plan Operativo Anual (POA) suma RD$ 878,2 millones. Además, los PACC cargados en el portal transaccional no muestran que la Máxima Autoridad Ejecutiva los aprobara.

En segundo lugar, 24 de 33 expedientes de compras revisados, por RD$ 53,5 millones, no estaban en el PACC. También hubo compras fraccionadas por RD$ 1,3 millones en la modalidad «por debajo del umbral», en transporte de pasajeros, comercialización y distribución, y mantenimiento de vehículos, durante el segundo semestre de 2022.

Los proveedores involucrados son Infinito Rent a Car, SRL; Grupo Belcam, SRL; y Mecalogistics Auto Service, SRL. El ente fiscalizador cita el artículo 59 del Decreto 543-12, que presume fraccionamiento cuando se hacen convocatorias del mismo rubro en menos de tres meses.

Un tercer hallazgo señala que, en dos expedientes de compra, la empresa adjudicada, Eco Petróleo Dominicana S.A., tiene entre sus accionistas a personas que ocuparon dos tipos de cargos: diputados en el período 2020-2024 y administradores generales de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. El órgano de control los ubica en las prohibiciones del artículo 14 de la Ley 340-06. Por último, los contratos tienen saltos en la numeración, así que no se puede establecer su orden cronológico.

Nómina con archivos perdidos y poco control

En el período se pagaron RD$ 634,1 millones en nómina. La entidad fiscalizadora encontró debilidades en la custodia de documentos, el control de asistencia y los expedientes del personal.

La primera debilidad es la pérdida de documentos: la institución extravió las nóminas de 2023, que incluían al personal fijo, temporal, de seguridad y en período probatorio. El informe advierte que eso abre la puerta a pagos irregulares o empleados ficticios que nadie podría detectar, pero no dice que ocurrieran.

A esto se suma que faltan los registros de asignación de combustible durante más de la mitad del período: solo hay documentos de enero de 2023 a junio de 2024, salvo junio y julio de 2023. La Contraloría da luego por atendido este hallazgo.

La segunda debilidad es el control de asistencia: 58 de 260 empleados de la sede central no estaban registrados y no hay políticas para controlar las jornadas. Además, no se localizó a 46 choferes asignados a asociaciones estudiantiles.

La tercera debilidad son los expedientes de personal, que tienen vacíos importantes. En una muestra de 47 expedientes, 31 no tenían la carta de no objeción del MAP y ninguno tenía resultados de pruebas psicométricas y técnicas ni certificación de experiencia laboral.

Bienes con registros que no coinciden

Los registros de bienes no coinciden entre sí. Según el sistema de bienes (SIAB), el Ministerio tenía bienes por RD$ 29,9 millones, pero el listado de la institución suma RD$ 26,2 millones. De los 2.190 activos registrados, 1.451 no tienen código de Bienes Nacionales. En la inspección del 25 de noviembre de 2024 no se pudieron comprobar varios de los activos seleccionados. Tres tablets sustraídas siguen en el auxiliar de bienes. Once de los 19 vehículos de motor no tienen ficha de mantenimiento. El conteo del inventario de materiales y suministros también mostró diferencias.

Después de la depreciación acumulada, el valor en libros de esos bienes al 30 de junio de 2024 era de RD$ 18,5 millones. El SIAB no registra terrenos ni edificaciones. Además, la institución no tiene políticas para manejar y asignar los vehículos.

Hay más hallazgos. No hay evidencia de tomas físicas de inventario entre septiembre de 2021 y junio de 2024. Tampoco existen un sistema para gestionar los inventarios ni políticas de acceso al almacén. Los auditores vieron artículos sin etiquetar y otros guardados en baños, sin supervisión. Y no hay evidencia de que el responsable anterior entregara un inventario de los bienes.

La entidad auditora también observa que el Ministerio no tiene póliza para sus bienes muebles e inmuebles, salvo la de sus vehículos. Sin embargo, incluyó en la póliza institucional a 50 autobuses que el Ministerio Administrativo de la Presidencia donó a asociaciones estudiantiles. Según el acuerdo de asignación temporal citado en el informe, son esas asociaciones las que asumen el seguro y los costos de uso de los vehículos.

Otras observaciones

La institución no preparó estados financieros en el período 2021-2024, según la Contraloría. Documentó el 100 % del diseño del control interno conforme a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), pero todavía no aplica de forma satisfactoria las Normas de Segundo Grado. Tampoco publicaba en su portal de transparencia varias nóminas (eventual, suplencia, adicional, regalía pascual y período probatorio) ni los inventarios de limpieza y cocina, aunque la CGR luego dio por atendido este hallazgo.

En tesorería, la caja chica es de RD$ 5.650. En cinco de 15 arqueos, la misma persona firmó como custodio y como responsable del arqueo. Además, no hay evidencia de que se prepararan 23 conciliaciones bancarias entre septiembre de 2021 y mayo de 2022. Este hallazgo es independiente de las conciliaciones que no se entregaron a los auditores, mencionadas antes.

Las cuentas por pagar sumaban RD$ 134,4 millones al 30 de junio de 2024. Siete expedientes pasaron a deuda pública y trece que ya estaban pagados seguían en el listado. La institución no tiene un sistema para registrarlas.

Por otra parte, en apoyo educativo se pagaron RD$ 727,6 millones a 2.955 estudiantes activos. En una muestra de 35 expedientes, 21 no tenían acta de nacimiento y 12 no tenían acuerdo firmado. El informe también señala que faltan políticas para pagar las ayudas directas.

Respuesta del Ministerio y contrarréplica de la CGR

Un anexo del informe recoge los alegatos del Ministerio sobre casi todos los 36 hallazgos y la réplica de la CGR. La Contraloría da por atendidos tres: el portal de transparencia, los registros de asignación de combustible y las ayudas directas. En los demás, el hallazgo se mantiene y la institución debe seguir con un plan de acción. En ningún caso la Contraloría cambió el informe.

En la mayoría de las réplicas, el órgano fiscalizador reconoce que el Ministerio tomó medidas después y que hay avances. El Ministerio afirma, por ejemplo, que adquirió un sistema biométrico y elaboró una política de asistencia, y que desarrolló módulos de inventario y de cuentas por pagar, que todavía están en carga de datos y pruebas.

En compras, el Ministerio dice que actualizó el PACC con revisión trimestral, centralizó las solicitudes para evitar el fraccionamiento, creó una numeración cronológica obligatoria de contratos y añadió una verificación legal de los accionistas de los adjudicatarios. En tesorería, afirma que desde julio de 2024 hay segregación de funciones en los arqueos de caja y, desde el segundo semestre de ese año, en las conciliaciones bancarias. Aun así, en todos esos casos la CGR mantiene el hallazgo. Sobre el presupuesto, considera que las recomendaciones se han aplicado solo en parte.

Hay réplicas más duras. Sobre los estados financieros, el Ministerio alegó que, según la Ley 126-01, las instituciones del Gobierno Central envían formularios de cierre contable a la DIGECOG y no elaboran estados completos. A su vez, el órgano contralor respondió que la institución no acogió sus recomendaciones y mantuvo el hallazgo. Sobre el SIGEF, el Ministerio dijo que reporta de forma periódica a la DIGEPRES. La Contraloría verificó que no aplicó las recomendaciones y le pidió gestionar asistencia técnica de la DIGECOG.

Otros casos siguen abiertos. El Ministerio no pudo recuperar las nóminas extraviadas, aunque estableció un protocolo de respaldo digital. Sobre las conciliaciones bancarias sin evidencia de preparación, el ente fiscalizador dice que no recibió pruebas de la corrección. Por otro lado, el Ministerio no presentó alegatos sobre las tablets sustraídas ni sobre los activos que no se pudieron verificar.

Asimismo, reconoció que todavía no tiene contrato ni cobertura de seguros para sus bienes. Y sobre los autobuses, dijo que siguen en poder del Ministerio Administrativo de la Presidencia, pero que, según el acuerdo, paga el seguro y los choferes.

La entidad auditora sostiene que sus recomendaciones son vinculantes. Según el párrafo del artículo 7 de la Ley 10-07 y el artículo 19 del Reglamento 491-07, una vez aceptadas o definidas soluciones alternas, las recomendaciones son obligatorias y el titular debe proponer un cronograma para aplicarlas. Si no las acepta, según la Contraloría, tiene que explicarlo por escrito. Si la CGR las ratifica y no se cumplen, el titular o los servidores respectivos podrían ser sancionados por desacato, sin perjuicio de otras responsabilidades. El informe lo firma el Contralor General, Félix Antonio Santana García.

Qué recomienda la CGR

Las recomendaciones se repiten a lo largo del informe. La Contraloría pide aplicar las Normas de Segundo Grado con un plan y un cronograma, y diseñar y dar a conocer políticas y procedimientos en cada área. Pide adoptar sistemas tecnológicos para inventarios, cuentas por pagar y SIGEF. Pide además reforzar la segregación de funciones, depurar los registros de bienes y solicitar la baja de los activos sustraídos. Para las compras, plantea controles preventivos sobre los umbrales y verifica a los accionistas y las declaraciones juradas de los adjudicatarios.

Qué queda pendiente

El informe no calcula pérdidas ni señala responsables individuales. El anexo recoge las medidas que el Ministerio dice haber tomado, pero el órgano fiscalizador solo da por atendidos tres hallazgos. Además, los riesgos descritos son posibles consecuencias de las debilidades, no hechos probados.

En conjunto, el informe describe fallas de control en compras, nómina, bienes, tesorería y estados financieros. El Ministerio alega avances en casi todos los hallazgos, pero la Contraloría solo da por atendidos tres y mantiene los demás. Las recomendaciones aceptadas son obligatorias y su incumplimiento puede constituir desacato. Falta saber en qué plazo se completarán los planes de acción y qué decidirá la CGR.