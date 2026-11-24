Velkys Zouain de Castaños, esposa del expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) y exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Julio César Castaños Guzmán, falleció la madrugada de este martes 24 de noviembre, luego de enfrentar complicaciones de salud.

Zouain de Castaños había presentado problemas de salud y permaneció ingresada en un centro médico durante los últimos días, según las informaciones disponibles.

Velkys Zouain Hidalgo y Julio César Castaños Guzmán contrajeron matrimonio el 16 de junio de 1978 y tuvieron cuatro hijos.

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