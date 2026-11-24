La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional volvió a aplazar la audiencia para conocer los recursos de apelación interpuestos por varios de los condenados en el caso Antipulpo, proceso en el que el Ministerio Público ha señalado un supuesto desfalco superior a RD$ 5,000 millones en perjuicio del Estado dominicano.

El tribunal, integrado por los magistrados Doris Pujols Ortiz, Rafael Báez e Indhira Montás Pimentel, explicó que, aunque estaba preparado para conocer el proceso, varias situaciones de carácter procesal impedían iniciar la audiencia.

Durante la jornada, los jueces aceptaron la excusa del abogado que representa a Linia Rodi Valenzuela Matos, quien no pudo comparecer al tribunal. Esta situación impidió continuar con el conocimiento de los recursos.

La corte fijó el 12 de enero de 2027 como nueva fecha para continuar con el proceso.

La audiencia ha enfrentado varios aplazamientos relacionados con la representación legal y la comparecencia de algunos de los recurrentes.

El 15 de septiembre, la audiencia fue suspendida por situaciones vinculadas con la asistencia legal de Paola Mercedes Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca. En esa ocasión, el tribunal otorgó un plazo de 72 horas para que se informara, a través de la secretaría de la Corte, sobre la continuidad de la asistencia técnica de ambos procesados.

Previamente, el 8 de septiembre, la audiencia había sido aplazada para el día 15 de ese mismo mes, luego de que la defensa de José Idelfonso Correa presentara un certificado médico que acreditaba que se encontraba en recuperación tras someterse a un procedimiento quirúrgico.

Defensa espera absolución

Al salir del tribunal, la abogada Wendy Lora, representante de Juan Alexis Medina y Carmen Magalys Medina, afirmó que su equipo está preparado para continuar con el conocimiento de los recursos cuando la corte lo disponga.

Lora explicó que, debido a la cantidad de partes involucradas y a la logística del proceso, es necesario verificar que todas estén debidamente notificadas y comparezcan a las audiencias.

La jurista sostuvo que la defensa espera que la Corte disponga la absolución de Juan Alexis Medina y de las demás personas que representa, y que se mantenga el descargo de Carmen Magalys Medina Sánchez.

Aseguró que su equipo ya presentó los recursos correspondientes y está listo para defender sus pretensiones ante el tribunal.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más