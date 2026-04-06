El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dejó claras varias posturas durante el desarrollo de la audiencia preliminar del caso Jet Set, al emitir frases que reflejan su enfoque en el equilibrio procesal, el respeto al debido proceso y la celeridad judicial.

Durante la jornada del día de hoy, el magistrado instó al Ministerio Público a sintetizar su intervención para dar inicio formal al conocimiento del caso.

“Señor fiscal, haga el resumen, vamos a iniciar”, expresó al comienzo de la audiencia.

El juez también subrayó la importancia de garantizar los derechos fundamentales de todas las partes involucradas, independientemente de la complejidad del proceso.

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“Por más difícil y complicado que sea el proceso, siempre constitucionalmente hay que permitirle el derecho de defensa en plenitud de igualdad a cada una de las partes”, afirmó.

Audiencia preliminar caso Jet Set

Asimismo, recordó el compromiso asumido por el tribunal frente a los actores del proceso judicial.

“El tribunal hizo un compromiso con todas las partes”, indicó.

En otro momento, Mejía se refirió a las solicitudes de aplazamiento, señalando la dificultad que implica la conducción del proceso desde la judicatura.

“Es muy bueno pedir aplazamiento y no venir a colocarse en los zapatos del juez, que bastante difícil que es”, sostuvo.

Finalmente, el magistrado enfatizó la necesidad de que el caso sea conocido dentro de los plazos establecidos por la ley, evitando dilaciones innecesarias.

“El tribunal debe conocer el caso dentro de un plazo razonable”, concluyó.

Las declaraciones del juez se produce dentro de la audiencia preliminar, al finalizar esta etapa el magistrado decidirá si existen elementos suficientes para enviar este proceso a juicio de fondo o no.

En el día de hoy el Ministerio Público concluyó la lectura de la acusación, se fijó como nueva fecha para la continuación de esta audiencia el 20 de abril a las 9:oo de la mañana, donde serán escuchados los querellantes y las conclusiones de las partes.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más