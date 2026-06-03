El fiscal suspendido Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares de un testigo vinculado a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (Senasa), solicitó a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia la variación de la medida de coerción impuesta en su contra, al considerar que no existe riesgo de fuga ni intención de evadir el proceso judicial.
Durante su intervención ante el tribunal, Valdez Alcántara sostuvo que ha permanecido a disposición de las autoridades desde el inicio de la investigación y que no tiene intención de sustraerse de la acción de la justicia.
Alega derechos fundamentales vulnerados
Asimismo, reiteró los cuestionamientos formulados por su defensa sobre la legalidad de la investigación y la validez de algunos elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, insistiendo en que durante el proceso se han vulnerado derechos fundamentales.
Valdez Alcántara pidió a los jueces valorar su arraigo personal, familiar y profesional, así como su disposición de enfrentar el proceso, al asegurar que no representa peligro de fuga ni obstáculo para el desarrollo de la investigación.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia quedó apoderada del recurso de apelación mediante el cual la defensa procura que se revoque la decisión recurrida y se disponga una medida de coerción menos gravosa, bajo el alegato de que el imputado no se sustraerá del proceso y continuará respondiendo ante los tribunales.
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