La audiencia del caso por la presunta venta irregular de terrenos estatales en el sector Los Tres Brazos fue aplazada este miércoles para el próximo 26 de mayo, luego de que uno de los abogados de la defensa informara sobre el fallecimiento de un familiar.

La información fue ofrecida por la abogada Juana Magalis Leisón García, quien explicó que el jurista Jorge Julio, representante legal de la empresa Tech Logic, envió un abogado sustituto para solicitar el aplazamiento de la audiencia.

Después de deliberar lo que fue los magistrados, las partes no tuvimos oposición a esos fines y quedó la audiencia fijada para el 26 de mayo, expresó la jurista.

De su lado, Fernando Morillo, vocero del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, calificó la suspensión como un acto humanitario, aunque manifestó preocupación por lo que considera una práctica recurrente de incidental el proceso judicial.

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“Ya pasamos de ocho años y, como usted puede ver, la comunidad aquí está presente y debe de volver cada vez que a estos tribunales se le ocurre aplazar por cualquier ‘quítame la paja’ este aspecto”.

Fernando Morillo, vocero del Comité

Morillo anunció además que la comunidad realizará una asamblea abierta este jueves 7 de mayo a las 4:00 de la tarde en el Multiuso de La Cloaca, donde moradores, comerciantes, profesores, estudiantes, juntas de vecinos, choferes, clubes culturales y deportivos, iglesias y organizaciones comunitarias discutirán las acciones a seguir frente al desarrollo del proceso.

Asimismo, Milcíades Gerardo, coordinador del Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos, reiteró las denuncias sobre presuntas tácticas dilatorias por parte de los imputados y sus defensas.

“Nosotros entendemos la situación humana, pero no podemos dejar de señalar que estos aplazamientos constantes lo que buscan es que el caso prescriba o que la comunidad se canse”.

Milcíades Gerardo, del Comité

Gerardo aseguró que los comunitarios continuarán exigiendo justicia y reclamando que los terrenos sean devueltos al Estado dominicano.

Datos del caso

El proceso judicial por la presunta venta irregular de terrenos en Los Tres Brazos se mantiene abierto desde 2016 y ha estado marcado por múltiples recursos y aplazamientos.

El 22 de septiembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia anuló una decisión de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que había rechazado declarar extinguida la acción penal en el caso.

La alta corte ordenó que una nueva sala conozca nuevamente los recursos de apelación presentados por los acusados, al considerar que los tribunales deben garantizar transparencia, motivación suficiente y respeto al debido proceso.

La sentencia recurrida había declarado extinguida la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso a favor de varios imputados vinculados al expediente.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más