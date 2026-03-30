Aurelio Valdez Alcántara: de fiscal de PEPCA en Senasa y Los Tres Brazos a imputado por soborno

El Ministerio Público solicitará 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), arrestado en flagrante delito el pasado viernes 28 de marzo mientras recibía un soborno de 10,000 dólares de una persona bajo investigación del propio organismo.

La solicitud será presentada por la Dirección General de Persecución ante el tribunal correspondiente, según informó la Procuraduría General de la República en un comunicado oficial, en el que califica el hecho como grave y contrario a la misión institucional del órgano acusador.

¿Quién es Aurelio Valdez Alcántara?

Aurelio Valdez Alcántara se desempeñaba como fiscal adscrito a la PEPCA, unidad clave del Ministerio Público encargada de investigar y perseguir delitos de corrupción administrativa. Su rol implicaba, precisamente, la persecución de conductas ilícitas dentro de la administración pública.

¿Cómo se llevó a cabo su arresto?

De acuerdo con las autoridades, Valdez Alcántara fue detenido mediante una entrega controlada, un mecanismo de investigación en el que los organismos de persecución supervisan y documentan en tiempo real una transacción ilícita.

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El fiscal habría gestionado y recibido los 10,000 dólares directamente de un individuo que estaba siendo investigado por el Ministerio Público, lo que agrava la naturaleza del delito al tratarse de un funcionario encargado de combatir la corrupción.

Procuradora general, Yeni Berenice Reynoso

El arresto se produjo en el sector Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, en una operación que contó con la supervisión directa de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien dirige personalmente las pesquisas.

Un Rolex, US$ 150 mil y un vehículo de alta gama: lo que exigió el fiscal

Las investigaciones preliminares indican que Valdez Alcántara habría exigido inicialmente 200,000 dólares a la persona bajo investigación, suma que luego redujo a 150,000 dólares en el marco de una negociación.

En ese proceso, también mostró interés en recibir un reloj marca Rolex y exigió la entrega de un vehículo de alta gama, específicamente un Mercedes-Benz modelo 350 o 450, según detallaron las autoridades.

El pago de los 10,000 dólares, que dio lugar a su arresto, formaba parte de esa presunta negociación ilícita.

¿En cuáles casos trabajó como fiscal?

Antes de ser arrestado en un operativo de entrega controlada, Aurelio Valdez Alcántara no era un nombre desconocido dentro de la PEPCA. Desde que fue integrado al equipo de fiscales especializados en combatir la corrupción en septiembre de 2020, caminó por pasillos judiciales, oficinas de investigación y audiencias que marcaron —positiva y negativamente— la lucha contra los malos manejos del dinero público en el país.

Caso Los Tres Brazos, la venta de un barrio con la gente adentro:

Uno de los procesos más mediáticos en los que participó Valdez fue el expediente conocido como Los Tres Brazos, un caso que sacudió tanto por el dinero en juego como por nombres y expectativas de lucro vía terrenos públicos.

El sector Los Tres Brazos. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

En noviembre de 2021, él integró el grupo de fiscales que acusó a los implicados —entre ellos al expresidente de Corde, Leoncio Almánzar— por un presunto fraude en la venta de terrenos cuyo negocio prometía alrededor de 5,000 millones de pesos. Aunque en 2022 un tribunal dictó “no ha lugar” a la acusación, el caso no quedó ahí: la Suprema Corte de Justicia ordenó en 2025 volver a revisar los recursos de apelación.

Fodearte

En este expediente contra la exdirectora de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo a la Artesanía (Fodearte) por desvío de fondos, Valdez fue uno de los fiscales que consiguió un resultado claro: la condena de Octavia Angélica Medina Guerrero por el desfalco de unos ocho millones de pesos. Fue un triunfo procesal que derivó en una sentencia de tres años de prisión que luego fue confirmada en instancias superiores en marzo de 2023.

Ministerio de Agricultura

No todo lo que veía la PEPCA tenía que ver con grandes nombres políticos: este caso lo acercó a hechos más cotidianos, aunque igual de dañinos para el erario.

Valdez participó en la acusación y posterior condena de Julio Enrique Domínguez Solano y Antonio José Paredes Elizondo, dos hombres responsables de malversar más de tres millones 800 mil pesos pertenecientes al Ministerio de Agricultura entre 2021 y 2022. Ambos recibieron tres años de cárcel.

Operación Medusa, el caso más complicado

Quizá el caso más complejo y de mayor perfil político fue la llamada Operación Medusa, un proceso que gira en torno a las acusaciones contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez por supuesta corrupción y desfalco durante su mandato.

Valdez formó parte del equipo de fiscales que representaron a la PEPCA en ese expediente, un proceso que implicó decenas de imputados y múltiples fases judiciales.

El expediente tiene un volumen de 12, 274 páginas, dentro de las cuales hay más de 3,500 pruebas.

Asimismo, figuran 41 acusados y 22 empresas involucradas, además de que cuentan con más de 400 testigos.

Caso Senasa, el más sensible para los dominicanos

Por último, en otro frente, Valdez estuvo en la diligencia de coerción contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros implicados en irregularidades en esa institución.

En esa ocasión, el equipo de la PEPCA, junto a otras figuras de la institución, presentó medidas contra un grupo de personas acusadas de gestionar fondos de forma indebida.

Lo que dice el Ministerio Público

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho como “muy grave” y reafirmó la política de tolerancia cero frente a la corrupción, sin importar el rango del implicado.

Antes de ejecutar la operación, Reynoso solicitó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor, con el fin de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

“Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién los cometa. Medimos con la misma vara a todos”, sostuvo la magistrada, al tiempo que recordó que la misión del Ministerio Público es perseguir el delito y no aliarse con él.

En las próximas horas, la Dirección General de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, formalizará ante el tribunal la solicitud de prisión preventiva contra el fiscal imputado.

Samuel Tapia /acento.com.do Jefe de Redacción de Acento. Periodista dominicano apasionado por contar historias sobre actualidad, política y problemáticas sociales, combinando investigación rigurosa con sensibilidad y compromiso ético hacia sus lectores. Ver más