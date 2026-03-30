Los padres del menor Roldany Calderón comparecieron este lunes frente al Poder Judicial de Jarabacoa para ofrecer una conferencia de prensa al cumplirse un año de la desaparición de su hijo en la comunidad Los Tablones, perteneciente al distrito municipal de Manabao.

Durante su intervención, la familia reveló que ya no tiene interés en sostener encuentros con el Ministerio Público y que, en cambio, se encuentra gestionando diligencias legales con autoridades de Estados Unidos.

«Nosotros entendemos y tenemos la certeza de que en República Dominicana el caso no va a llegar a una conclusión definitiva. El Ministerio Público está ocultándonos la verdad y nos está mintiendo a nosotros, al país y al mundo», afirmaron los familiares.

Este caso ha puesto a prueba la capacidad investigativa de las autoridades dominicanas.

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