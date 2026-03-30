Este 30 de marzo de 2026 se cumple un año de la desaparición del niño Roldany Calderón, un caso que conmocionó al país y que, hasta el momento, sigue sin una versión definitiva sobre lo ocurrido ni sobre su paradero.

El menor, de tres años, fue reportado como desaparecido el 30 de marzo de 2025 en la comunidad Los Tablones, del distrito municipal Manabao, en Jarabacoa, provincia La Vega, mientras se encontraba en el entorno familiar.

Desde entonces, las autoridades han realizado operativos de búsqueda con participación de la Policía Nacional, el Ministerio Público y organismos de rescate. En esos esfuerzos se han empleado drones, unidades caninas y equipos especializados para rastreos en zonas boscosas y de difícil acceso.

Sin embargo, el caso continúa sin resolverse, lo que ha incrementado la inquietud pública y los cuestionamientos de familiares y comunitarios, quienes insisten en que la investigación debe avanzar con mayor celeridad.

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El padre del niño, Efraim Calderón, ha reiterado el reclamo de que se intensifiquen las pesquisas y se agoten todas las líneas posibles, incluyendo la cooperación internacional que pueda aportar capacidades técnicas para fortalecer la investigación.

A un año del hecho, la desaparición de Roldany Calderón se mantiene entre los casos más sensibles vinculados a la niñez en República Dominicana, mientras su familia sostiene la esperanza de que aparezcan pistas que permitan esclarecer lo ocurrido.

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