La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló en la denominada Operación Oncológico (ONCO XIV) el funcionamiento de una presunta estructura criminal que habría utilizado el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) para desviar recursos públicos y obtener beneficios económicos ilícitos.
Facturación y cobros bajo un esquema de conflicto de intereses
Según el expediente, los imputados Héctor Antonio Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán de Lora habrían transferido el control de la facturación de las ARS a una empresa vinculada a Vargas Sánchez, desde donde retenían un 3 % de los pagos realizados por Senasa, además de otros porcentajes por servicios de auditoría y gestión de cobros.
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Las investigaciones indican que este mecanismo permitió el desvío de más de RD$100.5 millones, monto que el Ministerio Público atribuye a un esquema de enriquecimiento ilícito.
Medicamentos donados, doble facturación y alteración de indicaciones
Entre las prácticas señaladas por la PEPCA figura la comercialización de medicamentos donados, incluidos fármacos de alto costo utilizados en tratamientos de quimioterapia, así como la doble facturación de medicamentos suministrados a pacientes.
El expediente también sostiene que se entregaban dosis incompletas de quimioterapia mientras se cobraban dosis completas a las aseguradoras y que medicamentos biológicos originales eran sustituidos por versiones genéricas de menor costo para obtener beneficios económicos.
Asimismo, la acusación establece que se creó un denominado Departamento de Cambio de Indicaciones Médicas, desde donde presuntamente se modificaban órdenes y estudios utilizando sellos de especialistas sin que estos hubieran evaluado a los pacientes.
Uso de fundaciones y eliminación de registros
La investigación señala que la Fundación Tócate RD habría sido utilizada para canalizar y desviar recursos del Patronato, mientras que proveedores eran obligados a pagar comisiones ilícitas para mantener relaciones comerciales con la institución.
De igual forma, el Ministerio Público asegura que fueron eliminados registros digitales y desmantelados controles internos con el objetivo de dificultar el rastreo de las operaciones financieras y administrativas.
Más de RD$3,754 millones recibidos de Senasa
La PEPCA establece que entre 2018 y 2025 el Seguro Nacional de Salud (Senasa) desembolsó RD$3,754,064,167.76 al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer para la atención de pacientes oncológicos.
Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, abuso de confianza, soborno, delitos de alta tecnología, comercialización irregular de sustancias controladas y lavado de activos, entre otras infracciones contempladas en la legislación dominicana.
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