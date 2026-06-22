Una mujer murió y otra resultó herida durante un asalto ocurrido la noche del domingo en el área de estacionamiento del Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras, según informó este lunes el director del centro, Andy de León.

De acuerdo con la versión ofrecida por el médico, la víctima se encontraba dentro de un vehículo cuando un hombre que se desplazaba en una motocicleta se acercó y le exigió la entrega de su teléfono celular. En medio del hecho, el asaltante realizó varios disparos que impactaron a la mujer, quien falleció en el lugar.

De León indicó que las autoridades aún no habían identificado a la víctima al momento de ofrecer las declaraciones. Asimismo, explicó que una segunda persona resultó herida por uno de los disparos mientras salía del centro hospitalario.

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La lesionada permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente del hospital, donde recibe atenciones médicas. Según el director del Darío Contreras, su condición es delicada y el pronóstico permanece reservado.

El funcionario aclaró que el hecho ocurrió en el área de parqueo y no dentro de las instalaciones asistenciales ni en la emergencia del hospital. "Este evento fue en la parte del estacionamiento, fuera de la emergencia", afirmó.

Tras el incidente, el centro reiteró que mantiene medidas de seguridad en sus instalaciones, mientras se espera que las autoridades correspondientes avancen en las investigaciones para identificar y localizar al responsable del ataque.

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