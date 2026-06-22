Un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, penetró la madrugada de este lunes al área de Emergencia del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde ultimó a una mujer e hirió a otra utilizando un arma de fuego.
La víctima mortal fue identificada como Nancy Sánchez Gálvez, mientras que la mujer herida es Marilenny Cuello, de 45 años, quien recibió atenciones médicas tras el incidente.
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que las autoridades se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y dar con el responsable.
Revisan cámaras de seguridad
Pesqueira explicó que los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de vigilancia del centro de salud para identificar al agresor y establecer cómo logró acceder al área de Emergencia.
“Hasta el momento estamos trabajando en los levantamientos de cámara para poder establecer de manera precisa las circunstancias en que una persona aún en proceso de identificación y que se desplazaba en una motocicleta penetró al área de emergencia de este hospital Darío Contreras”, indicó el portavoz policial.
El funcionario ofreció las declaraciones en el Palacio de la Policía Nacional y aseguró que, a medida que avancen las investigaciones, las autoridades ofrecerán mayores detalles sobre el caso a los medios de comunicación.
Hasta el momento no se ha informado sobre arrestos relacionados con el hecho.
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