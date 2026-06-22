El canciller dominicano Roberto Álvarez afirmó que los países de América enfrentan desafíos que requieren una mayor cooperación regional y fortalecimiento de los mecanismos multilaterales, durante su participación en el acto conmemorativo del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

Álvarez, quien asistió en representación del presidente Luis Abinader en el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), destacó que el encuentro convocado por Simón Bolívar en 1826 constituyó uno de los primeros intentos de establecer espacios permanentes de entendimiento entre las nuevas repúblicas americanas.

Durante su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que, pese a los avances tecnológicos y de comunicación alcanzados en las últimas décadas, la región continúa enfrentando dificultades para construir consensos políticos duraderos. En ese sentido, sostuvo que la cooperación entre los países sigue siendo una herramienta clave para afrontar los retos comunes.

Asimismo, planteó que las limitaciones de las instituciones internacionales no deben conducir al aislamiento de los Estados, sino a la búsqueda de mecanismos que permitan fortalecer el diálogo y la colaboración entre las naciones del continente.

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El acto fue organizado por el Gobierno panameño para conmemorar los 200 años del Congreso Anfictiónico, considerado un antecedente de los esfuerzos de integración regional. La actividad incluyó debates sobre democracia, paz, seguridad, cooperación internacional y los desafíos políticos y socioeconómicos que enfrenta América Latina y el Caribe.

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