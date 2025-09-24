La Comisión Aeroportuaria ordenó a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) el pago de 5 millones de dólares por los daños ocasionados tras el fallo eléctrico del domingo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).

El organismo también exigió que Aerodom asuma los costos asociados a pasajeros y aerolíneas afectados por la interrupción.

El informe preliminar atribuye la falla al colapso del conjunto celda–seccionadora de media tensión de la terminal norte y a la indisponibilidad del circuito de respaldo.

La Comisión Aeroportuaria dispuso que, en un plazo de tres meses, se realice una intervención estructural del sistema eléctrico y que en 48 horas se entreguen los planos y un informe oficial detallado de lo ocurrido.

La decisión se fundamentó en el cumplimiento estricto de las obligaciones contractuales del artículo 8.2.2. del Contrato de Concesión Renovado y Reformado.

El informe recomendó reforzar la confiabilidad del sistema eléctrico del AILA y prevenir incidentes similares en el futuro, incluyendo la actualización de los protocolos de manejo de crisis.

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) certificó que el campo aéreo, la torre de control y la pista de aterrizaje continuaron operando mediante sistemas alternos, garantizando despegues y aterrizajes durante la interrupción.

Las plantas de emergencia externas se usaron únicamente para alimentar la terminal norte y restablecer gradualmente las operaciones esenciales tras varias horas de interrupción.

El equipo que elaboró el informe preliminar estuvo integrado por técnicos del MOPC, Ministerio de Energía y Minas, Departamento Aeroportuario, IDAC, CESAC y asesores externos.

El fallo eléctrico del domingo 21 de septiembre afectó a más de 40 vuelos internacionales, provocando retrasos, cancelaciones y la paralización temporal de áreas clave de la terminal.

La Comisión Aeroportuaria responsabilizó directamente a Aerodom, señalando que la falla se originó en un cable de transmisión que alimenta la terminal norte, posterior a las instalaciones eléctricas de potencia.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más