La empresa Aerodom recomendó a los pasajeros no trasladarse al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) hasta que se restablezca la energía eléctrica en el edificio terminal.

La medida fue comunicada luego de que un fallo eléctrico afectara los circuitos del aeropuerto desde la mañana de este domingo.

Aerodom informó que los equipos técnicos continúan trabajando para reactivar el suministro eléctrico y normalizar las operaciones.

Los vuelos programados permanecen afectados hasta tanto se resuelva la contingencia.

La compañía indicó que ofrecerá actualizaciones tan pronto sea posible reanudar el funcionamiento normal.

