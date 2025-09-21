Un fallo eléctrico detuvo las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas (SDQ) desde las 9:16 a.m.
Los circuitos eléctricos de la terminal resultaron afectados, generando interrupción en los servicios del aeropuerto.
Estamos trabajando para restablecer la energía del #AILA, luego de que un fallo afectara los circuitos eléctricos de la terminal desde las 9:16 a.m. y detuviera las operaciones. pic.twitter.com/NUKgXbnXDh
— AerodomRD (@AerodomRD) September 21, 2025
Equipos técnicos de Aerodom trabajan en el restablecimiento de energía para normalizar las operaciones.
La situación generó afectaciones a pasajeros y usuarios, quienes fueron informados de la contingencia.
Aerodom comunicó que proporcionará actualizaciones tan pronto se solucione el fallo y se retomen las operaciones normales.
