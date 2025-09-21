Un fallo eléctrico detuvo las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas (SDQ) desde las 9:16 a.m.

Los circuitos eléctricos de la terminal resultaron afectados, generando interrupción en los servicios del aeropuerto.

Equipos técnicos de Aerodom trabajan en el restablecimiento de energía para normalizar las operaciones.

La situación generó afectaciones a pasajeros y usuarios, quienes fueron informados de la contingencia.

Aerodom comunicó que proporcionará actualizaciones tan pronto se solucione el fallo y se retomen las operaciones normales.

