Un fallo eléctrico detuvo las operaciones en el Aeropuerto Internacional Las Américas (SDQ) desde las 9:16 a.m.

Los circuitos eléctricos de la terminal resultaron afectados, generando interrupción en los servicios del aeropuerto.

Estamos trabajando para restablecer la energía del #AILA, luego de que un fallo afectara los circuitos eléctricos de la terminal desde las 9:16 a.m. y detuviera las operaciones. pic.twitter.com/NUKgXbnXDh — AerodomRD (@AerodomRD) September 21, 2025

Equipos técnicos de Aerodom trabajan en el restablecimiento de energía para normalizar las operaciones.

La situación generó afectaciones a pasajeros y usuarios, quienes fueron informados de la contingencia.

Aerodom comunicó que proporcionará actualizaciones tan pronto se solucione el fallo y se retomen las operaciones normales.

