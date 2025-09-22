El presidente Luis Abinader tildó hoy de "absolutamente inaceptable" el apagón eléctrico que sufrió este domingo el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y que obligó la suspensión de medio centenar de vuelos. 29 de llegada y 18 de salida, para un estimado de 5,000 pasajeros afectados.

"Situaciones como estas para nuestro gobierno es algo totalmente inaceptable…y estamos dándole seguimiento y si hubo negligencia, en ese caso habrá consecuencias", advirtió el jefe de Estado en LA Semanal con la prensa, edición reducida a unos pocos minutos por su viaje a Nueva York, a la Asamblea General de la ONU, la tarde de este lunes.

Momentos antes, el presidente de la Comisión Aeroportuaria y ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, informó que una vez que se conozca “en detalle” el informe sobre las causas que generaron las fallas eléctricas se establecerá el nivel de responsabilidad de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), empresa concesionaria encargada de administrar la terminal.

Aerodom informó que las operaciones en el aeropuerto ya se encuentran completamente normalizadas, luego de que la madrugada de este lunes se registrara otro apagón de energía, aunque este fue un "corte programado" para un cambio de un generador.

Desde las 9:16 a.m. del domingo y durante unas nueve horas un fallo eléctrico detuvo las operaciones en el AILA. Los circuitos eléctricos de la terminal resultaron afectados, generando interrupción en los servicios del aeropuerto.

