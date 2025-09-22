Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez fueron normalizadas este lunes, tras un corte eléctrico ejecutado sin aviso previo en la madrugada.

El corte se realizó a las 2:00 a.m. para permitir el cambio de un generador, según informó Aerodom en su cuenta de X a las 6:41 a.m.

Luego de la intervención, el servicio eléctrico y las operaciones de la terminal fueron restablecidos de forma segura y oportuna.

Los vuelos programados para hoy se mantienen sin cambios, de acuerdo con la publicación.

La empresa agradeció la comprensión de pasajeros y usuarios, sin referirse a la falta de aviso previo.

Ayer domingo, un fallo eléctrico afectó los circuitos del aeropuerto desde tempranas horas de la mañana.

A raíz de la situación, el Departamento Aeroportuario informó que dispuso una investigación y solicitó un informe oficial a Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, sobre las causas que provocaron el corte eléctrico en el AILA.

