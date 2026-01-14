Abinader recibe el primer pasaporte electrónico

República Dominicana ya cuenta con el pasaporte electrónico, un nuevo documento de viaje que incorpora tres niveles de seguridad de última generación, distinción que, de acuerdo con el titular de la Dirección General de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, solo poseen menos de 40 países de los más de 160 que ya emiten pasaportes biométricos.

El primer pasaporte electrónico fue entregado al presidente de la República, Luis Abinader, como el primer ciudadano con el documento, y a la primera dama, Raquel Arbaje, en cuyo proceso de enrolamiento estuvo como veedora la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Campos.

El mandatario realizó todo el proceso de captación de datos biométricos en la nueva sede de la Dirección General de Pasaportes (DGP), ubicada en avenida doctor Defilló esquina John F. Kennedy, Los Prados, Distrito Nacional.

De acuerdo con Lorenzo Ramírez este nuevo pasaporte llega “después de más de una década de anuncios, intentos y promesas”. Indicó que es un paso firme hacia la modernización del documento de viaje y hacia el fortalecimiento de la identidad del dominicano ante el mundo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En sus palabras de apertura, al inicio de impresión de la nueva libreta de viaje, destacó que responde a una demanda nacional y el país alcanza un estándar internacional largamente esperado.

“Con profundo orgullo, presentamos la primera fase de implementación del nuevo Pasaporte Electrónico Dominicano, un documento que coloca a nuestro país en la misma ruta de modernización tecnológica, seguridad y transparencia migratoria que siguen las naciones más avanzadas del mundo”, sostuvo.

El funcionario dijo que este nuevo pasaporte electrónico es la puerta de entrada al mundo del dominicano, siendo una herramienta clave para facilitar los viajes de los ciudadanos, fortalecer los controles migratorios y avanzar en la integración plena de la República Dominicana a los sistemas globales de verificación e interoperabilidad.

Así fue el acto de entrega del nuevo pasaporte electrónico dominicano

¿Qué tiene de nuevo el pasaporte electrónico dominicano?

Lorenzo Ramírez destacó que el nuevo pasaporte dominicano incorpora tecnología de punta y avanzadas medidas de seguridad biométrica, lo que fortalece la protección de la identidad de los ciudadanos y facilita su movilidad internacional.

Los nuevos pasaportes tendrán una vigencia de 10 años para los adultos y 5 años para los menores de 18 años, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil.

Como parte de la modernización institucional, el funcionario anunció la incorporación de un servicio de Courier que permitirá a los ciudadanos recibir su pasaporte directamente en la dirección de su preferencia.

Este servicio opcional estará disponible a partir del mes de febrero, y busca brindar mayor comodidad, especialmente a quienes residen lejos de los puntos de emisión.

También, se anunció la inclusión de un servicio de repatriación con una cobertura de hasta US$ 9,000, que ofrecerá asistencia a los dominicanos en el exterior en situaciones de fallecimiento sin costo adicional, aliviando la carga económica y administrativa de las misiones consulares.

Ramírez explicó que ambos pasaportes, mecánico (actual) y electrónico (nuevo), coexistirán al mismo tiempo, hasta tanto culmine el proceso de renovación de la ciudadanía.

En cuanto al costo, el nuevo pasaporte costará RD$ 1,050 más que el documento actual que se emite con una vigencia de 10 años. Es decir, pasará de RD$ 5,650 a RD$ 6,700 pesos.

¿Cuándo estará disponible el pasaporte electrónico en República Dominicana?

Primera fase de entrega

Los servicios para el pasaporte comenzaran a ofrecerse en las nuevas instalaciones de la DGP, de manera gradual, iniciando en una primera fase que abarca la captura biométrica de datos a oficiales y diplomáticos, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

También se iniciará la apertura gradual de las citas para los ciudadanos a partir de este jueves 15 de enero.

¨El objetivo es garantizar una transición segura, eficiente y ordenada, validando la interoperabilidad tecnológica, la capacitación del personal y la experiencia de los usuarios antes de la emisión masiva del nuevo documento de viaje¨, aseguró Lorenzo Ramírez.

* La formación del personal militar responsable de los controles migratorios.

* La captura de los datos biométricos del personal a diplomáticos y oficiales.

* Y la apertura escalonada de citas para los ciudadanos, según la fecha de expiración de su pasaporte actual, a partir de este 15 de enero.

Segunda etapa

A partir del 19 de febrero, se iniciará la segunda etapa de implementación, que contempla:

* La captura de datos de los ciudadanos con citas hábiles y la entrega de sus nuevos pasaportes.

* El despliegue gradual del servicio, comenzando por las oficinas de mayor demanda en Santo Domingo y la Región Norte, hasta abarcar todo el país.

Este proceso se desarrollará de manera escalonada y organizada, según Ramírez, iniciando con los pasaportes vencidos o que vencen en los próximos seis meses y solicitudes de primera vez.

Seguridad del nuevo pasaporte

El nuevo pasaporte dominicano incorpora según la DGP los más altos estándares de seguridad, fortaleciendo la protección de la identidad de los ciudadanos y facilitando su movilidad global.

Cuenta con una hoja de datos en policarbonato multicapa y con grabado a láser, que ofrece una alta resistencia al agua, al calor y desgaste.

Además, integra un chip encriptado con tres niveles de seguridad, que permite la detección automática en caso de clonación o fraude y garantiza la protección de los datos sensibles, con un cifrado de grado gubernamental.

Más de 130 medidas de seguridad, como tintas invisibles, micro textos e imágenes ópticamente variables, y es compatible con sistemas de control migratorio modernos.

El documento está conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que permitirá a los países miembros confirmar en tiempo récord la legitimidad del documento.

Esto reducirá las inspecciones manuales y facilitará el tránsito de los dominicanos en los países que visiten.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más